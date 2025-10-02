Air-e abre proceso para compra directa de energía tras nueva resolución de la CREG

Una vez la Creg expidió la resolución 101-082 de 2025, en la que le da vía libre a Air-e para comprar energía de manera directa, la intervenida empresa empezó a convocar públicamente a todos los generadores del país, térmicos, hídricos o renovables, y a los comercializadores con energía disponible, para que participen en dicho proceso de contratación directa.

Antes de que saliera esta resolución, Air-e estaba expuesta a comprar en bolsa la energía que no obtenía a través de los contratos con las generadoras, lo que podría desencadenar alzas en las tarifas; sin embargo, ahora con esta nueva medida la empresa espera “garantizar contratos que estabilicen los precios de la energía para los años 2026 y 2027, y proteger a los usuarios frente a la volatilidad del mercado”.

Air-e. Archivo.

“Este mecanismo, diseñado con reglas claras y condiciones favorables, brinda a los oferentes un marco de garantías que asegura el cumplimiento de los contratos y los pagos, tal como ha sucedido con los actuales contratos a largo plazo, frente a los cuales Air-e intervenida se encuentra al día”, afirmó Air-e a través de un comunicado.

La compañía informó que los generadores y comercializadores con energía firme disponible podrán consultar los pliegos en la página web de Air-e y presentar sus ofertas hasta el miércoles, 8 de octubre.



De esta manera, Air-e pidió a todos los actores del sector eléctrico sumarse a este proceso y asumir de manera conjunta la tarea de asegurar la energía de los usuarios del Caribe, en especial de Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde esta empresa presta sus servicios.

“Con esta resolución de la Creg y la convocatoria abierta, se marca el inicio de una etapa en la que Gobierno, sector energético y comunidad trabajan unidos para garantizar que el Caribe cuente con la energía que merece: confiable, transparente y orientada al desarrollo de la región”, dijo la compañía.