Siguen llegando desplazados a Cali por ataques de alias 'Iván Mordisco' en Cauca

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, ya son cerca de 400 personas, pertenecientes a 176 familias, las que han llegado desplazadas a Cali tras huir del municipio de Buenos Aires, Cauca.

Según la entidad, el desplazamiento forzado se produjo tras los ataques del pasado 16 de diciembre de 2025, perpetrados por el frente Jaime Martínez, de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, contra unidades de la Policía y el Ejército Nacional, lo que obligó a estas familias, provenientes de zonas rurales y del casco urbano, a abandonar sus hogares.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, confirmó que este martes, 7 de enero, otras 44 nuevas familias llegaron a la ciudad en las últimas horas.

“Una situación que la Personería de Cali ha puesto en alerta a todas las autoridades para establecer un plan de contingencia que nos permita atender la agudización de esta crisis humanitaria que hoy tiene a Cali padeciendo los efectos colaterales de la crudeza del conflicto en el suroccidente colombiano”, afirmó Mendoza.



Tras una reunión entre la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Personería, se propuso “reabrir y adoptar esta situación dentro de un masivo”, con el fin de agilizar los trámites ante la Unidad para las Víctimas.

“Tenemos que generar acciones que vayan mucho más allá del restablecimiento de los derechos y, sobre todo, lo que implica la salud mental de estas personas que se han afectadas por las diferentes amenazas, por el pánico, por los trastornos frente a todo lo que han padecido derivado de la guerra y de la confrontación de los grupos armados”, aseguró el personero.

La Defensoría también indicó que ya se adelanta el acompañamiento a las familias para garantizar el acceso a sus derechos y reiteró un llamado urgente a los grupos armados para que cesen las hostilidades y respeten a la población civil.