Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Siguen llegando desplazados a Cali por ataques de alias 'Iván Mordisco' en Cauca

Siguen llegando desplazados a Cali por ataques de alias 'Iván Mordisco' en Cauca

La Personería de Cali alertó por el agravamiento de la crisis humanitaria debido a la llegada constante de familias desplazadas provenientes del municipio de Buenos Aires, Cauca.

