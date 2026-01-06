OCHA alerta que al menos 800 personas de El Tarra, en Norte de Santander, permanecen desplazadas

La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, lanzó una alerta por la situación que se viene presentando en El Tarra, Norte de Santander, debido a los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc. Desde el 27 de noviembre la situación se viene agravando lo que ha generado el desplazamiento de algunos pobladores de la vereda Filo Gringo. Según la OCHA, actualmente más de 800 personas permanecen desplazadas.

"Se estima que el número total de personas desplazadas supera las 800, considerando las familias no censadas que se encuentran alojadas en viviendas de familiares y redes de apoyo en el casco urbano. De manera simultánea, más de 800 personas (230 familias) permanecen confinadas en el corregimiento de Filo Gringo, incluyendo líderes sociales y comunales que no han podido salir del territorio debido a los enfrentamientos armados, sin garantías de movilidad ni acceso regular a ayuda humanitaria", señala el reporte de la OCHA.

Además, en otras zonas de El Tarra hay al menos 283 familias confinadas, es por eso que se está solicitando un corredor humanitario que permita atender a la población afectada. Sin embargo, la misión médica no cuenta actualmente con garantías de seguridad para ingresar a la zona. La alerta llega también porque debido a la situación humanitaria el desplazamiento podría aumentar.

Desplazamiento Foto: referencia, AFP

"La Administración Municipal ha realizado un llamado a las entidades competentes para que brinden el acompañamiento y la asistencia necesaria, considerando que el municipio enfrenta una situación compleja y persistente de conflicto armado, informada de manera reiterada al Gobierno nacional. Se prevé un posible incremento del desplazamiento forzado hacia el casco urbano de El Tarra y municipios vecinos, lo que incrementa el riesgo de una emergencia sanitaria, especialmente entre en la población infantil", dice el comunicado de la OCHA.