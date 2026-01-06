En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / OCHA alerta que al menos 800 personas de El Tarra, en Norte de Santander, permanecen desplazadas

OCHA alerta que al menos 800 personas de El Tarra, en Norte de Santander, permanecen desplazadas

La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, también advierte que otras 800 personas estarían confinadas en la vereda Filo Gringo, en El Tarra.

Publicidad

Publicidad

Publicidad