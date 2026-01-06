Asesinan a turista alemán en La Guajira: intento de robo es una de las hipótesis

Un intento de robo a su motocicleta es la principal hipótesis que, en estos momentos, baraja el Departamento de Policía en La Guajira alrededor de la muerte de Elxnat Leif Lino, un turista alemán que, al parecer, intentaba llegar hasta el sector conocido como el Cabo de la Vela.

Su cuerpo fue encontrado exactamente en el kilómetro 58 del punto llamado Cuatro Vías, en zona rural del municipio de Uribia. Al mismo tiempo, allí fue determinado que contaba con dos impactos de bala en la parte izquierda de su pecho.

Aunque el hecho fue condenado por diferentes personas en las redes sociales, aquellos conductores que los avistaron inicialmente también lamentaron lo sucedido.

“Es que él como que les tiró la llave, "se estaban dando trompa”, se le llevaron la moto”, "compae, le iban a robar la moto, le dieron un tiro y la moto no la prendieron. Que vaina mano”, son algunos de los comentarios que se escuchan en un video que se ha hecho viral por las plataformas digitales en los que se ve su cuerpo tirado a un costado de la vía.



Las autoridades competentes iniciaron un operativo para hallar a los responsables, mientras que de la víctima se sabe que era oriundo de Darmstadt, Alemania, y tenía 26 años.

Al parecer el disparo en su contra fue represalía al ver que los ladrones no lograron encender el vehículo debido a un sistema de seguridad.



Violencia en Barranquilla

Por otro lado, una violenta jornada se registró este lunes 5 de enero en el Área Metropolitana de Barranquilla, donde cinco personas fueron asesinadas y dos más resultaron heridas en una serie de ataques a bala ocurridos en distintos puntos de la ciudad y el municipio de Soledad.

El primer caso ocurrió hacia la 1:00 de la tarde en el barrio Viña del Rey, donde fue asesinado Jean Carlos Álvarez Chirima, de 19 años, tras ser atacado por sicarios en moto que le dispararon en la cabeza dejándolo muerto en el lugar de los hechos.

Minutos después, a las 4:15 de la noche, en la calle 63 con carrera 16, barrio Villa Estadio, de Soledad, fue ultimado Dannis de la Rosa Tres Palacios, de 45 años. El hombre fue atacado a bala cuando se encontraba en un improvisado kiosco a un lado de la vía.

Solo 20 minutos después en el barrio Las Colonias, también en Soledad, Wilson Barrios López, de 30 años, fue herido al ser atacado por sicarios cuando iba conduciendo un automóvil. El hombre fue trasladado al Hospital Universidad del Norte, donde permanece estable.

Otro hecho se registró a las 5:17 de la tarde en el barrio Villa María, de Soledad, donde fue asesinado el taxista Manuel Alejandro Yepes Sarmiento, de 32 años. La víctima había sido citada en el sitio por un presunto expendedor de drogas y de hecho, la Policía durante la inspección al cadáver, encontró dentro del taxi dos paquetes de marihuana.

Asimismo, a las 8:25 de la noche sicarios cometieron un doble asesinato en el barrio Los Cedros, de este mismo municipio del Área Metropolitana.

Las víctimas Juan Camilo Gómez Piza, de 19 años y Juan José Correa García, de 21 años, quien trabajaba como cobradiario. En estos hechos también resultó herido Andrés Felipe Serpa Echeverria.

Finalmente, a las 9:20 de la noche, en el barrio Galán, sicarios en dos motocicletas asesinaron a Jaime Francisco Mercado Londoño, quien recibió un disparo en la cabeza mientras se encontraba en vía pública.

