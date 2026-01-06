En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Asesinan a turista alemán en La Guajira: intento de robo es una de las hipótesis

Asesinan a turista alemán en La Guajira: intento de robo es una de las hipótesis

Las autoridades competentes iniciaron un operativo para hallar a los responsables.

Publicidad

Publicidad

Publicidad