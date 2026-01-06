Persisten retenes ilegales en vía Ciénaga - Barranquilla; exigen hasta $30.000 para dejar pasar

Sin orden ni Ley parece estar la vía entre Barranquilla y Santa Marta, en especial en el corredor Ciénaga- Barranquilla, donde en plena temporada turística continúan presentándose retenes ilegales por parte de un grupo de hombres que atraviesan palos y toda clase de objetos sobre la carretera para obligar a los vehículos a detener su marcha y exigirles a los conductores el pago de 30.000 pesos, una cuota que casi duplica al valor del peaje que se encuentra en este tramo.

Entre los más recientes afectados por esta situación está el director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, José Humberto Torres, quien se dirigía a Santa Marta el pasado domingo, cuando fue detenido por este grupo de hombres con apariencia criminal y que lucía bajo efecto de las drogas.

El funcionario contó a Blu Radio que entre esos hombres había uno que figuraba como cabecilla de una banda delincuencial que se está valiendo de estos peajes humanos para obtener rentas criminales y que lo más preocupante aún es que todo esto ocurrió en presencia de la misma Policía, que ignoró lo sucedido.

"La mayoría de estas personas estaban con una conducta amenazante contra los conductores, contra todas las personas que transitábamos por allí en vehículos. Y me llamó la atención una persona que fungía como una especie de líder de ese grupo, tenía unas cadenas de oro colgadas al cuello, en la mano, en fin, se trata de una persona que tiene más o menos el control de lo que pudiéramos llamar una banda delincuencial dedicada justamente a este hecho", recordó.



"Y es lamentable que igualmente llegaron unidades de la Policía, se pusieron al lado de la vía, observaron perfectamente lo que pasaba y no intervinieron absolutamente para nada", aseguró.

El director aseguró que a raíz de todo esto interpondrá una denuncia por extorsión ante la Fiscalía, donde presentará como pruebas las imágenes que tomó durante el retén, en los que no solo se ven los rostros de aquellos hombres, sino también a los policías que habrían dejado pasar la situación.