En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Persisten retenes ilegales en vía Ciénaga - Barranquilla; exigen hasta $30.000 para dejar pasar

Persisten retenes ilegales en vía Ciénaga - Barranquilla; exigen hasta $30.000 para dejar pasar

El director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras denunció haber sido víctima de uno de estos "peajes humanos" en pleno plan retorno.

Publicidad

Publicidad

Publicidad