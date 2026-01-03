En Barranquilla, la comunidad venezolana pide activar en la Región sistemas de asilo

Notoriamente emocionado se mostró el vicepresidente de venezolanos en Barranquilla por la captura del dictador Nicolás Maduro.

Dijo Viloria que este momento abre una oportunidad real e histórica para la transición hacia la democracia, la restauración del orden constitucional y la reconstrucción institucional de Venezuela de un pueblo que nunca permitió que se quebrara su espíritu.

“Recibo con profunda emoción, alegría y esperanza la confirmación de la captura de Nicolás Maduro, una noticia que ha generado una reacción inmediata de júbilo entre millones de venezolanos dentro y fuera del país. Tras horas de enorme tensión e incertidumbre, hoy escuchamos a nuestra gente salir a las ventanas, a las calles y a sus hogares a gritar libertad, conmovidos por lo que representa este hecho histórico después de casi tres décadas de autoritarismo, persecución y sufrimiento”.

Viloria, que también preside la Alianza Global por los Derechos Humanos, hizo un llamado urgente a la prudencia y al cuidado colectivo en las próximas horas, mientras se conocen más detalles oficiales sobre el desarrollo de los acontecimientos.



Así mismo, exhortó a la población a resguardarse, a verificar la información únicamente a través de fuentes oficiales y confiables, a evitar la difusión de rumores o datos sensibles en redes públicas, y a mantener comunicación permanente con sus familiares y redes de apoyo.

En ese sentido, señaló que desde las organizaciones de la sociedad civil que representa, instó a los gobiernos de los países de la región a activar de inmediato sus sistemas de asilo, protección y cooperación internacional, anticipando posibles necesidades humanitarias y de movilidad humana.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional a acompañar de manera decidida, coordinada y responsable el proceso de transición democrática en Venezuela, apoyando los esfuerzos para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición”, destacó.

Para Viloria “la solidaridad regional será clave para consolidar este nuevo capítulo, ya que “la paz en Venezuela significa paz para la región”.