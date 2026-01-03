En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / En Barranquilla, la comunidad venezolana pide activar en la Región sistemas de asilo

En Barranquilla, la comunidad venezolana pide activar en la Región sistemas de asilo

Dijo el vicepresidente de los venezolanos en Barranquilla que este momento abre una oportunidad real e histórica para la transición hacia la democracia.

