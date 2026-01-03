¿Cómo afecta a Colombia la captura de Nicolás Maduro? "El peor escenario posible"

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, tras una operación militar anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump, abre un escenario de máxima complejidad para Colombia. Así lo advirtió el investigador Ronald Rodríguez, del Observatorio para Venezuela de la Universidad del Rosario, quien calificó la situación como “el peor escenario posible” para el país.

Los bombardeos sacudieron varias zonas entre tres principales ciudades de Venezuela. Fotos: capturas tomadas de redes sociales

Según el analista, cualquier escalada de confrontación en Venezuela tendrá un impacto directo en Colombia, especialmente en materia migratoria y de seguridad. El país, advierte, no está preparado para enfrentar un nuevo flujo masivo de migrantes, en medio de una coyuntura interna marcada por la crisis humanitaria en el Catatumbo, donde más de 87 mil personas han sido desplazadas por enfrentamientos armados.

La guerra en el Catatumbo también se pelea en redes: disidencias reportan sus tomas en Filogringo Foto: redes sociales

Rodríguez subrayó que la capacidad institucional para responder a una emergencia migratoria está debilitada, con una Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo golpeada, reducción drástica de la cooperación internacional y ausencia de una política clara de atención a flujos migratorios. Actualmente, Colombia alberga más de 2,8 millones de venezolanos, de los cuales cerca del 69 % están regularizados.



Grupos armados apoyarían el régimen de Nicolás Maduro

Para Rodríguez, la dimensión de seguridad también es crítica. Advirtió que grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han expresado su intención de “defender la revolución bolivariana” y podrían aprovechar un escenario de confrontación para fortalecer su control en la frontera.

El rol de Diosdado Cabello en el Cartel de los Soles y su alianza con ELN: informe de inteligencia Foto: AFP

El experto recordó que el régimen venezolano siempre planteó que no podría derrotar militarmente a Estados Unidos, pero sí podía sostener una lógica de resistencia, guerrilla y desgaste para retrasar cualquier proceso de transición democrática.



Esa lógica, según Rodríguez, puede traducirse en un incremento de violencia, presión sobre la frontera y una afectación directa a la seguridad en regiones vecinas de Colombia.

Foto: Migración.

Finalmente, Rodríguez alertó sobre riesgos de seguridad en la frontera, especialmente por el papel que podrían asumir grupos armados como el ELN, que han expresado su intención de defender la llamada revolución bolivariana. Para Colombia, concluyó, el impacto de lo que ocurra en Venezuela será inevitable y profundo.

