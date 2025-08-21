Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista trabajando con Farc y ELN: DEA

Terry Cole, jefe de la DEA, la agencia contra las drogas de los Estados Unidos, vinculó a las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN con las actividades de narcotráfico que estaría desarrollando Nicolas Maduro en Venezuela.

Durísimo el administrador de la DEA con Maduro a propósito de despliegue a Mar Caribe — “Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista que continúa trabajando con las FARC y el ELN para mandar cantidades récord de cocaína a EEUU” pic.twitter.com/9Veawu8jpA — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) August 21, 2025

El pronunciamiento de Cole se da luego de las revelaciones de Blu Radio de los nexos del ELN y el Cartel de los Soles, organización que el Gobierno de Donald Trump considera una organización criminal y un cartel del narcotráfico.

Además, Blu Radio conoció en exclusiva un informe de inteligencia internacional clasificado que advierte sobre la consolidación de una red criminal transnacional con sede en Dubái y con nexos en Irán y Venezuela, que involucra a Hezbolá, el Cartel de los Soles, el ELN y las disidencias de las Farc.

La red está dedicada al narcotráfico, el lavado de activos y financiación de grupos terroristas, con operaciones que se extienden hasta La Guajira y la triple frontera suramericana.

El más reciente pronunciamiento sobre el tema lo hizo el expresidente colombiano Álvaro Uribe expresó este miércoles que la recompensa de 50 millones de dólares que ofrece Estados Unidos por Nicolás Maduro es porque tiene pruebas de sus vínculos con el "narcoterrorismo" y dijo que el supuesto despliegue de buques de ese país en el Caribe, cerca de Venezuela, es una acción de justicia.

Uribe se refirió a Maduro en un discurso que dio en Sabaneta, pueblo cercano a Medellín, donde fue aclamado por una multitud horas después de recibir la boleta de libertad ordenada por la Justicia mientras se resuelve en segunda instancia la sentencia a doce años de cárcel en régimen domiciliario a la que fue condenado.

"Los Estados Unidos ofrecen 50 millones de dólares de recompensa para dar con Maduro. Eso no es por capricho, es porque la justicia norteamericana desde hace muchos años tiene un acervo probatorio que crece de que esa dictadura se ha apoyado en el narcoterrorismo, protege narcoterroristas y se protege con narcoterroristas", dijo.

Álvaro Uribe en Sabaneta, Antioquia. Foto: Blu Radio.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el 7 de agosto una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del mandatario venezolano, quien en 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, fue acusado de delitos de narcotráfico y terrorismo, a lo que siguió en enero pasado una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo en una comparecencia ante una comisión de la Cámara de Representantes que el país no tiene "ningún acuerdo militar" con Venezuela, ni siquiera para "enfrentar una supuesta invasión que pueda hacer Estados Unidos" a Venezuela.