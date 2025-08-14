Publicidad

¿Nexos del ELN con Cartel de los Soles?: Meridiano Blu, 14 de agosto de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 14, 2025 04:30 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este jueves, 14 de agosto de 2025:

  • Se registra información que podría involucrar al ELN con otros grupos terroristas, incluido el Cartel delos Soles.
  • Escándalo en el Gobierno por autorización que dio la Dirección de Consulados y la Embajada de Colombia en Nicaragua para que Carlos Ramón Gonzáles, investigado por corrupción, permaneciera en Nicaragua.
  • El Gobierno nacional reforzará las medidas de seguridad para el representante a la Cámara Julio César Triana luego de sufrir un atentado en La Plata, Huila.
  • Dos líderes sociales fueron asesinados debido a la situación de orden público en el Catatumbo.
  • Continúan las búsquedas a niña de 10 años desaparecida en Cajicá, Valeria Afanador, desaparecida hace aproximadamente 48 horas.

Escuche el programa completo aquí:

