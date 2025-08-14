¿Nexos del ELN con Cartel de los Soles?: Meridiano Blu, 14 de agosto de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este jueves, 14 de agosto de 2025:



Se registra información que podría involucrar al ELN con otros grupos terroristas, incluido el Cartel delos Soles .

. Escándalo en el Gobierno por autorización que dio la Dirección de Consulados y la Embajada de Colombia en Nicaragua para que Carlos Ramón Gonzáles, investigado por corrupción, permaneciera en Nicaragua .

El Gobierno nacional reforzará las medidas de seguridad para el representante a la Cámara Julio César Triana luego de sufrir un atentado en La Plata, Huila.

Dos líderes sociales fueron asesinados debido a la situación de orden público en el Catatumbo.

Continúan las búsquedas a niña de 10 años desaparecida en Cajicá, Valeria Afanador, desaparecida hace aproximadamente 48 horas.

