Ejército mantiene operaciones permanentes en Catatumbo para proteger a la población civil

El Ejército Nacional continúa fortaleciendo su presencia operacional en la región del Catatumbo mediante un dispositivo militar permanente desplegado en puntos estratégicos, con el propósito de preservar la integridad de la población civil, consolidar el control territorial y mejorar las condiciones de seguridad en zonas impactadas por la confrontación de grupos armados organizados.

De acuerdo con el comandante de la Segunda División del Ejército Nacional, el brigadier general Rodolfo Morales Franco, las tropas mantienen un despliegue sostenido en sectores como Palmeras, en el municipio de Tibú, y Filogringo, en El Tarra, donde se desarrollan operaciones para contrarrestar la acción de estructuras como el ELN y el GADOR 33, reforzar la seguridad en la frontera y proteger activos estratégicos.

Estas acciones hacen parte de una operación de configuración conjunta, ejecutada junto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y en coordinación con la Policía Nacional, lo que permite adelantar intervenciones focalizadas y sostenidas contra las estructuras criminales que generan escenarios de violencia y exponen deliberadamente a la población civil, incrementando el riesgo de desplazamientos forzados y confinamientos en comunidades rurales.

La fuerza pública adelanta operaciones terrestres y aéreas, con tropas altamente entrenadas, capacidades especiales, inteligencia, judicialización y tecnología, orientadas a neutralizar a los criminales, debilitar las economías ilícitas que financian su accionar y restablecer las condiciones de seguridad en el territorio.



El Ejército Nacional reiteró que todas sus actuaciones se desarrollan en estricta observancia del Derecho Internacional Humanitario y el respeto absoluto de los derechos humanos, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que afecte la seguridad a través de la línea gratuita 107 y los canales oficiales de las autoridades competentes.