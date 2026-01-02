En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pasaje de Transmilenio
Nicolás Maduro
Sube la gasolina
UPC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Ejército mantiene operaciones permanentes en Catatumbo para proteger a la población civil

Ejército mantiene operaciones permanentes en Catatumbo para proteger a la población civil

El objetivo es fortalecer el control territorial, enfrentar a grupos armados organizados como el ELN y el GADOR 33, y proteger a las comunidades rurales afectadas por la violencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad