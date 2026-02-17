En vivo
Santanderes

Remolcador se hundió en el río Magdalena tras chocar con puente en Barrancabermeja

Cuatro personas lograron salir antes de que la embarcación quedara en el fondo del río Magdalena.

