Remolcador se hundió en el río Magdalena tras chocar con puente en Barrancabermeja

Un remolcador terminó en el fondo del río Magdalena luego de impactar contra uno de los pilares del Puente Guillermo Gaviria Correa, en un accidente fluvial ocurrido al finalizar la tarde de este lunes en jurisdicción de Yondó en límites con Barrancabermeja. Cuatro tripulantes que iban a bordo lograron salvarse tras reaccionar en cuestión de segundos.

De acuerdo con las autoridades, no se reportaron víctimas mortales ni personas lesionadas. Según explicó Eduardo Ramírez, secretario de Seguridad de Barrancabermeja, el incidente se registró cuando el remolcador, perteneciente a la empresa Trimeka, había salido minutos antes del puerto fluvial Yuma con destino a la empresa Indicol.

“La información suministrada por la Armada de Colombia, que prestó el primer auxilio y socorro en el momento, indica que se presentó una pérdida de direccionamiento por parte del capitán del navío, lo que ocasionó que terminara chocando con uno de los pilares del puente Guillermo Gaviria Correa”, señaló el funcionario.

En un video se observa cómo, tras el impacto, la embarcación comienza a inclinarse hasta quedar sumergida. En cuestión de segundos, el remolcador se hunde completamente mientras los tripulantes se lanzan hacia una de las columnas del puente para evitar ser arrastrados por la fuerte corriente del río Magdalena.



#Video Los ocupantes de un remolcador que navegaba por el río Magdalena se salvaron tras estrellarse contra el puente Guillermo Gaviria que une a Santander con Antioquia. Las autoridades de Barrancabermeja investigan las causas del accidente fluvial #MañanasBlu pic.twitter.com/nRib9vLIxp — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 17, 2026

Ramírez destacó la rápida reacción de la Armada Nacional y de los organismos de socorro, lo que permitió atender la emergencia de manera oportuna y evitar consecuencias mayores. “No tenemos víctimas ni lesionados, únicamente pérdidas materiales”, reiteró.

Las autoridades avanzan en la verificación de las causas exactas del siniestro y en la evaluación de posibles afectaciones en la zona del puente, uno de los puntos de tránsito fluvial más importantes sobre el río Magdalena.

El director de Gestión del Riesgo (e) de Barrancabermeja, Eduardo Ramírez, confirmó que un remolcador se estrelló contra el puente Guillermo Gaviria, que une a Santander con Antioquia. "Hay pérdidas materiales", afirmó #VocesySonidos pic.twitter.com/yZa48Z1Syi — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 17, 2026