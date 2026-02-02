Declaran alerta amarilla en Barrancabermeja por aumento del nivel del río Magdalena

Las comunidades que habitan en la zona ribereña de Barrancabermeja se mantienen en alerta ante el aumento del nivel del río Magdalena, situación que podría generar inundaciones y emergencias en varios sectores del distrito.

Debido a este comportamiento del afluente, la Alcaldía de Barrancabermeja declaró la alerta amarilla, luego de evidenciar una tendencia al alza en el nivel del río durante las últimas semanas, asociada a las fuertes lluvias que se han presentado en diferentes regiones del país.

Según el seguimiento diario que se realiza, durante gran parte del mes de enero el nivel del río se mantuvo fluctuante, pero en los últimos días el ascenso ha sido constante. Este domingo primero de febrero, el río Magdalena alcanzó los 3,5 metros, encendiendo las alarmas especialmente en los barrios y veredas cercanas a la ribera.

El IDEAM, a través de su boletín 032, advirtió sobre la necesidad de reforzar la vigilancia en las zonas cercanas al río, recomendación que se suma a la alerta amarilla emitida a nivel nacional para este afluente y adoptada en Barrancabermeja.



Ante este panorama, los organismos de socorro permanecen atentos para atender cualquier eventualidad, mientras que las autoridades hicieron un llamado a las comunidades ribereñas a estar vigilantes y reportar de manera oportuna cualquier aumento repentino del nivel del río.

Los reportes pueden realizarse a la línea 24 horas de la Dirección de Gestión del Riesgo de Barrancabermeja: 324 380 8821.