En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Declaran alerta amarilla en Barrancabermeja por aumento del nivel del río Magdalena

Declaran alerta amarilla en Barrancabermeja por aumento del nivel del río Magdalena

En alerta se encuentran las comunidades ribereñas en Barrancabermeja por el aumento del nivel del río Magdalena.

Publicidad

Publicidad

Publicidad