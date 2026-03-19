El efecto crudo: cómo el precio del petróleo define a los traders de forex en Colombia

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Lo que antes se veía como una actividad ajena para el ciudadano común, hoy es una realidad para miles de inversionistas locales. Sin embargo, para operar con éxito en el mercado de divisas desde Bogotá, Medellín o Cali, no basta con entender los gráficos; es imperativo comprender el motor de la economía nacional: el petróleo.
En este artículo, exploraremos la relación intrínseca entre los commodities (específicamente el crudo Brent) y el mercado de divisas, y cómo esta correlación dicta el ritmo de las operaciones para los traders colombianos en 2026.
Para un trader en Colombia, el par USD/COP (Dólar estadounidense frente al Peso colombiano) es el termómetro principal. Históricamente, este par mantiene una correlación inversa con el precio del petróleo.
Pero, ¿por qué ocurre esto? Colombia es un país cuya balanza comercial depende significativamente de las exportaciones de hidrocarburos. Según datos del DANE a inicios de 2026, los combustibles y productos de industrias extractivas siguen representando aproximadamente el 34.5% del valor total de las exportaciones del país.
Para un trader de forex, esto significa que el gráfico del Petróleo Brent es, en realidad, un indicador adelantado de lo que podría suceder con el peso colombiano.
A mediados de febrero de 2026, el mercado petrolero enfrenta desafíos estructurales. Las proyecciones de analistas internacionales sitúan el barril de crudo en un rango de entre $60 y $66 USD.
Esta estabilidad relativa es un alivio tras la volatilidad de años anteriores, pero para el trader intradía, cada fluctuación cuenta. Algunos de los factores que están moviendo el crudo este año son los conflictos persistentes en Europa del Este y las interrupciones en las rutas de suministro globales siguen añadiendo una "prima de riesgo" al precio; y las políticas locales sobre la exploración de nuevos yacimientos generan incertidumbre. Si la producción proyectada cae, el peso colombiano pierde su respaldo fundamental, haciendo que el USD/COP sea más sensible a factores externos que al propio precio del crudo.
A su vez, en 2026, la política monetaria de EE. UU. sigue siendo el contrapeso. Un dólar fuerte a nivel global (DXY al alza) puede anular los beneficios de un petróleo caro para Colombia.
Si eres un trader que opera pares mayores (como EUR/USD o GBP/USD), podrías pensar que el petróleo no te afecta. Error. El mismo sí que influye en la inflación global y en las decisiones de los bancos centrales. Pero si tu enfoque es el mercado local o pares de países exportadores (como el CAD - Dólar Canadiense), el impacto es directo.
El petróleo es un activo Risk-On. Cuando el precio sube, suele haber un sentimiento positivo en los mercados emergentes. Los traders colombianos lo utilizan como un confirmador de tendencia.
Si el Brent rompe una resistencia importante al alza, es muy probable que veamos una presión bajista en el USD/COP durante la sesión de Nueva York.
La apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York (8:00 AM o 9:00 AM hora de Colombia, dependiendo de la estación) es el momento de mayor liquidez. Es aquí donde se cruzan los datos de inventarios de crudo de la EIA (Agencia de Información de Energía) con la demanda de dólares. Un dato de inventarios menor a lo esperado dispara el petróleo y, en cuestión de minutos, el peso colombiano reacciona.
Para integrar los commodities en un plan de trading este 2026, es clave tener en cuenta estas tácticas.
En 2026, el trading en Colombia ya no es una actividad aislada de la realidad macroeconómica. El precio del petróleo no es solo un dato en las noticias de la noche; es la brújula que guía la oferta y demanda de dólares en el país. Entender que el peso colombiano no flota en el vacío, sino que está anclado a los barriles de crudo que salen de nuestras costas, te dará una ventaja competitiva sobre el 90% de los traders que solo miran indicadores técnicos.
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*Este contenido fue creador por Forex y publicado por Blu Radio por acuerdo comercial.