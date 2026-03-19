El efecto crudo: cómo el precio del petróleo define a los traders de forex en Colombia

Lo que antes se veía como una actividad ajena para el ciudadano común, hoy es una realidad para miles de inversionistas locales. Sin embargo, para operar con éxito en el mercado de divisas desde Bogotá, Medellín o Cali, no basta con entender los gráficos; es imperativo comprender el motor de la economía nacional: el petróleo.

En este artículo, exploraremos la relación intrínseca entre los commodities (específicamente el crudo Brent) y el mercado de divisas, y cómo esta correlación dicta el ritmo de las operaciones para los traders colombianos en 2026.



Entendiendo el baile entre el petróleo y el dólar

Para un trader en Colombia, el par USD/COP (Dólar estadounidense frente al Peso colombiano) es el termómetro principal. Históricamente, este par mantiene una correlación inversa con el precio del petróleo.

Pero, ¿por qué ocurre esto? Colombia es un país cuya balanza comercial depende significativamente de las exportaciones de hidrocarburos. Según datos del DANE a inicios de 2026, los combustibles y productos de industrias extractivas siguen representando aproximadamente el 34.5% del valor total de las exportaciones del país.



Cuando el precio sube: entran más dólares a la economía colombiana. Al haber una mayor oferta de dólares en el mercado local, el precio del dólar tiende a bajar y el peso se fortalece. Cuando el valor baja: el flujo de divisas disminuye, se genera escasez de dólares y, por ende, el tipo de cambio sube, devaluando el peso colombiano.

Para un trader de forex, esto significa que el gráfico del Petróleo Brent es, en realidad, un indicador adelantado de lo que podría suceder con el peso colombiano.



Con la lupa en el 2026

A mediados de febrero de 2026, el mercado petrolero enfrenta desafíos estructurales. Las proyecciones de analistas internacionales sitúan el barril de crudo en un rango de entre $60 y $66 USD.

Esta estabilidad relativa es un alivio tras la volatilidad de años anteriores, pero para el trader intradía, cada fluctuación cuenta. Algunos de los factores que están moviendo el crudo este año son los conflictos persistentes en Europa del Este y las interrupciones en las rutas de suministro globales siguen añadiendo una "prima de riesgo" al precio; y las políticas locales sobre la exploración de nuevos yacimientos generan incertidumbre. Si la producción proyectada cae, el peso colombiano pierde su respaldo fundamental, haciendo que el USD/COP sea más sensible a factores externos que al propio precio del crudo.



A su vez, en 2026, la política monetaria de EE. UU. sigue siendo el contrapeso. Un dólar fuerte a nivel global (DXY al alza) puede anular los beneficios de un petróleo caro para Colombia.



Pero... ¿cómo mueve la balanza en el día a día?

Si eres un trader que opera pares mayores (como EUR/USD o GBP/USD), podrías pensar que el petróleo no te afecta. Error. El mismo sí que influye en la inflación global y en las decisiones de los bancos centrales. Pero si tu enfoque es el mercado local o pares de países exportadores (como el CAD - Dólar Canadiense), el impacto es directo.



1. Conviviendo con el sentimiento de riesgo

El petróleo es un activo Risk-On. Cuando el precio sube, suele haber un sentimiento positivo en los mercados emergentes. Los traders colombianos lo utilizan como un confirmador de tendencia.

Si el Brent rompe una resistencia importante al alza, es muy probable que veamos una presión bajista en el USD/COP durante la sesión de Nueva York.



2. Hay que saber a qué horas operar

La apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York (8:00 AM o 9:00 AM hora de Colombia, dependiendo de la estación) es el momento de mayor liquidez. Es aquí donde se cruzan los datos de inventarios de crudo de la EIA (Agencia de Información de Energía) con la demanda de dólares. Un dato de inventarios menor a lo esperado dispara el petróleo y, en cuestión de minutos, el peso colombiano reacciona.



Algunos tips que hacen la diferencia.

Para integrar los commodities en un plan de trading este 2026, es clave tener en cuenta estas tácticas.

Nunca abrir una operación en USD/COP sin mirar primero el gráfico del Brent. Si hay una divergencia, hay que esperar; el mercado está buscando equilibrio y la volatilidad podría sacarte de tu posición.



Con el incremento del salario mínimo en Colombia para 2026 (proyectado con aumentos significativos del 23% según algunas fuentes gubernamentales), los costos de vida han subido. Esto significa que la gestión de capital debe ser más estricta. No hay que arriesgar más del 1% de la cuenta en operaciones altamente correlacionadas con el crudo si no se tiene experiencia en la lectura de fundamentales.



El dólar canadiense (CAD) es la "divisa petrolera" por excelencia. Si el crudo sube, el par USD/CAD suele bajar. Esta es una excelente alternativa para traders que buscan liquidez internacional sin las complicaciones de los spreads locales del peso.

Conclusión

En 2026, el trading en Colombia ya no es una actividad aislada de la realidad macroeconómica. El precio del petróleo no es solo un dato en las noticias de la noche; es la brújula que guía la oferta y demanda de dólares en el país. Entender que el peso colombiano no flota en el vacío, sino que está anclado a los barriles de crudo que salen de nuestras costas, te dará una ventaja competitiva sobre el 90% de los traders que solo miran indicadores técnicos.

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