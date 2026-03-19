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El efecto crudo: cómo el precio del petróleo define a los traders de forex en Colombia

El trading de forex en Colombia ha experimentado una transformación profunda en los últimos años.

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