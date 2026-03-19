Asodiplo cuestionó a Petro por tildar carrera diplomática de “arrodillada”: genera estigmatización

La Asociación Diplomática y Consular de Colombia rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la carrera diplomática y consular durante la presentación de la adopción de la política exterior feminista que se realizó en Casa de Nariño.

"Tenemos una carrera diplomática re goda, blanca, anti China, antiárabe, anti humanidad, arrodillada, y hoy empieza, será un proceso, una manera de relacionarnos con el mundo más independiente (...) Abrir la carrera diplomática no a los hijos de los presidentes y de las personas poderosas de Colombia, la herencia de la política tradicional de Colombia", dijo.

Para Asodiplo estas declaraciones generan estigmatización, divisiones y cuestionan injustamente la lealtad de sus funcionarios. La asociación defendió que el ingreso a la carrera se realiza mediante concurso público basado en méritos, sin discriminación, y destacó que este cuerpo ha sido clave para fortalecer la política exterior del país, incluso pese a limitaciones de personal y recursos.

“Ha aumentado desproporcionadamente la carga laboral de los funcionarios de planta en la Cancillería quienes, sin embargo, han encontrado formas de garantizar la continuidad de los servicios a pesar de la escasez crítica de recursos. El personal de carrera ha sido fundamental para ampliar la presencia de Colombia en los cinco continentes, incluyendo la apertura de las nuevas representaciones diplomáticas en el Medio Oriente”, dice el comunicado.



Además, la asociación lamentó que el mandatario no haya atendido sus llamados al diálogo para conocer mejor el funcionamiento y la importancia de la diplomacia profesional en Colombia. Y es que en varias oportunidades pidió al mandatario un encuentro porque no es la primera vez que se refiere a la carrera con descalificativos, esto a pesar de que en campaña aseguró que la mayoría del servicio exterior estaría integrado por estos funcionarios, una promesa que no se cumplió.