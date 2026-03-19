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Blu Radio  / Nación  / Asodiplo cuestionó a Petro por tildar carrera diplomática de “arrodillada”: genera estigmatización

Asodiplo cuestionó a Petro por tildar carrera diplomática de “arrodillada”: genera estigmatización

Para Asodiplo estas declaraciones generan estigmatización, divisiones y cuestionan injustamente la lealtad de sus funcionarios.

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