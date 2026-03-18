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Aprueban principio de oportunidad a hombre que amenazó al presidente Petro, quien aceptó disculpas

Este principio de oportunidad implica la renuncia penal y perdón a favor de Manuel Ramírez. Como parte de la audiencia, fue presentado un video en el que el presidente Gustavo Petro aceptó las disculpas del implicado.

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