Petro arremete contra el expresidente Uribe y lo acusa de buscar “venganza política”

Un nuevo cruce de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez encendió el debate político, esta vez con señalamientos sobre el futuro electoral del país y los candidatos Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

La controversia comenzó con un mensaje publicado por Uribe en su cuenta de X, en el que mencionó la unidad en torno a las candidaturas de Valencia y Abelardo. En ese mismo trino, el exmandatario cuestionó al senador y aspirante a la Presidencia Iván Cepeda, a quien señaló como el representante de la continuidad del actual Gobierno.

Foto: AFP.

“La continuidad Petro-Cepeda significa consolidación del poder narcoterrorista, asfixia del emprendimiento privado para anular la creación de empleo y la inversión, destrucción de la salud e imposición del estatismo ineficiente y corrupto”, escribió Uribe.

Horas después, el presidente Petro respondió con un extenso pronunciamiento en la misma red social. En un mensaje de 17 párrafos, el mandatario defendió su gestión, enumeró lo que considera logros en áreas como salud, educación, empleo y reducción de la mortalidad infantil, y cuestionó duramente las afirmaciones del exmandatario, asegurando que el llamado a la unidad hecho por Uribe tiene como objetivo atacar su proyecto político. “La unidad que pide es contra mí y me calumnia. Reducir el hambre del pueblo no es ser terrorista, señor Uribe”, escribió.



Presidente Gustavo Petro Foto: Prensa Presidencia de la República

En su respuesta, el presidente también rechazó los señalamientos relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo: “Yo no he sido defensor del narcoparamilitarismo, no he usado sus dineros, no tengo hermanos presos por alianzas asesinas con los narcos (…) sé lo que busca, solo existe para usted el odio y la venganza política. Yo no odio… creo en la vida, en el país de la belleza”, concluyó.

La relación entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez se mantuvo relativamente estable durante estos cuatro años; sin embargo, de cara a la campaña, ambos han comenzado a agitar el debate y opinar abiertamente sobre el futuro del país en materia electoral. El expresidente Uribe está habilitado para hacerlo, pero el presidente Gustavo Petro no, por la dignidad que ocupa.

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El mandatario, a pesar de esto, ha defendido lo que desde algunos sectores ha sido calificado como participación en política. Su argumento es que los presidentes hacen política y eso es lo que diferencia a los humanos de los animales.