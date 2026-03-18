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Blu Radio  / Política  / Petro arremete contra el expresidente Uribe y lo acusa de buscar “venganza política”

Petro arremete contra el expresidente Uribe y lo acusa de buscar “venganza política”

La controversia comenzó con un mensaje publicado por Uribe en su cuenta de X, en el que mencionó la unidad en torno a las candidaturas de Valencia y Abelardo.

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