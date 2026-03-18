Un total de 23 representantes a la Cámara presentaron moción de censura contra minSalud

En la mañana de este miércoles, 23 representantes a la Cámara radicaron una nueva proposición de convocatoria de debate de moción de censura en contra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por cuenta de la grave situación que atraviesa el sistema de salud en el país.

El documento, firmado por congresistas de distintas bancadas en cabeza de la representante y senadora electa Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), sostiene que existen “circunstancias graves” que comprometen la adecuada conducción del sector.

Guillermo Alfonso Jaramillo Foto: Alcaldía de Ibagué

Entre los principales argumentos expuestos está el aumento sostenido de acciones de tutela por la negación o entrega tardía de servicios y medicamentos, lo que evidencia fallas estructurales en la garantía del derecho fundamental a la salud. Los firmantes advierten que este mecanismo, concebido como excepcional, se ha vuelto recurrente para acceder a servicios básicos.

Además, señalan una crisis en la entrega de medicamentos y en la continuidad de tratamientos, con reportes de interrupciones, demoras en citas y dificultades para pacientes con enfermedades de alto costo, lo que ha generado protestas y alertas en diferentes regiones del país.



La proposición también cuestiona la dirección, seguimiento y control del sistema por parte del Ministerio, al considerar que la persistencia de estas fallas refleja deficiencias en la coordinación y en la adopción de correctivos estructurales frente a la crisis.

Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo Foto: MinSalud

Otro de los puntos incluidos hace referencia a declaraciones públicas del ministro, que han sido percibidas como irrespetuosas o carentes de empatía frente a víctimas de fallas en el sistema de salud, como el caso del menor fallecido Kevin Acosta por presunta negligencia de la Nueva EPS, lo que, a juicio de los congresistas, afecta la confianza institucional.

Los firmantes sostienen que la situación configura una responsabilidad política por deficiencia en la conducción del sector, por lo que piden avanzar con el trámite de la moción de censura y que la Cámara determine las decisiones a que haya lugar.