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Blu Radio  / Nación  / Un total de 23 representantes a la Cámara presentaron moción de censura contra minSalud

Un total de 23 representantes a la Cámara presentaron moción de censura contra minSalud

Los firmantes sostienen que la grave crisis que enfrenta el sistema de salud configura una responsabilidad política del ministro Jaramillo por deficiencia en la conducción del sector.

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