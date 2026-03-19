Bienestar mental en adolescentes: señales que no se deben ignorar

La salud mental hoy en día en los adolescentes generan preocupación y se vuelve un tema cada vez más importante, especialmente en una etapa marcada por los cambios emocionales, físicos y sociales. Según los expertos, muchas de las dificultades emocionales comienzan desde esta etapa, es por esto que se debe prestar atención a ciertas señales que pueden hacer la diferencia.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 30 % de los problemas de salud mental inician durante su adolescencia. Aspectos como el entorno familiar, la presión académica y el uso constante de las redes sociales pueden afectar en el estado emocional de los jóvenes.

“En la actualidad, los adolescentes se ven impactados por diversos factores. Entre ellos están el entorno digital y las redes sociales, donde muchas veces aparece la necesidad de validación" , explicó Javier González, médico familiar, donde también señaló que los conflictos sociales o la presión social pueden terminar afectando el bienestar emocional de los jóvenes hoy en día.

Dentro de las señales más comunes que generan alerta entre los jóvenes se encuentran aspectos como: la tristeza constante, el aislamiento social, cambios en el sueño y pérdida de interés por actividades que disfrutaba. Incluso también suelen aparecer conductas de riesgo o comentarios negativos sobre sí mismos.



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El especialista señala que aunque no siempre son señales que indican un problema grave, recomiendan poner mucha atención si estos aspectos se mantienen durante varias semanas o incluso afectan la vida diaria del adolescente.

Otro elemento clave es la comunicación en casa. El especialista indica que, hablar abiertamente, sin juzgar, puede ayudar a que los jóvenes se sientan escuchados y acompañados. De hecho, estudios han demostrado que una buena relación entre padres e hijos pueden evitar problemas como la ansiedad e incluso la depresión.

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“Promover conversaciones abiertas permite que el joven se sienta validado, pueda entender sus emociones y establezca una red de apoyo para pedir ayuda", señaló el especialista.

Por último, los expertos insisten en dejar de lado mitos como "es una etapa, ya se le pasará" o "los jóvenes exageran", ya que esto puede impedir una atención oportuna.