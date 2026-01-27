La salud mental en Colombia es una prioridad nacional: Olga Lucía Velásquez

La representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez es una de las autoras de la ley de salud mental, iniciativa que busca una atención diferente e integral en el país frente a este tema.

La representante dice que los colombianos no pueden vivir entre el miedo y la violencia, agregando que la salud mental en Colombia es una prioridad nacional.

“En Colombia, 2 de cada 3 personas en algún momento de su vida ha enfrentado un problema emocional; el 44 % de los jóvenes presenta un trastorno en su salud mental”, agregó la representante. Es por eso que la congresista dice que la ley de salud mental no puede ser letra muerta.

Referencia depresión Foto: ImageFx

“Por primera vez en Colombia hay una nueva ley de salud mental, por primera vez en Colombia hay una nueva política articulada con la ley. Nuestra ley generó recursos, una subcuenta para la salud mental. En el año 2026 la salud mental en Colombia va a tener más de medio billón de pesos”, señaló la congresista.



Por otro lado, se refirió a la decisión del Gobierno de acoger una de las propuestas de Velásquez que tiene que ver con los alivios tributarios.

“Son fundamentalmente para el empresariado del país, para personas naturales y jurídicas que tienen deudas con la Dian. Permite desahogar a miles de colombianos que aún arrastran deudas desde la pandemia. Los descuentos son del 80 % en intereses y del 85 % en sanciones. Representa un respiro real y una oportunidad para ponerse al día. A la fecha se han recaudado cerca de 300 mil millones de pesos y mi invitación es a todos los colombianos que aprovechen este alivio tributario que está vigente hasta el 31 de marzo; se cumplen obligaciones tributarias pendientes, los alivios representan reactivación económica, progreso y evitar que una empresa cierre”, dijo la congresista Velásquez.