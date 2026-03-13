En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Reconocida influencer colombiana falleció por dura enfermedad; pensaba que era brujería

Reconocida influencer colombiana falleció por dura enfermedad; pensaba que era brujería

Por redes sociales mostró el proceso médico que llevó hasta el 11 de marzo, día en el que lamentable perdió la batalla contra esa dura enfermedad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad