Reconocida influencer colombiana falleció por dura enfermedad; pensaba que era brujería

A través de redes sociales, se confirmó la muerte de Carol The Warrior, la famosa influencer colombiana que por meses batalló contra dura enfermedad. Durante mucho tiempo compartió en sus perfiles el proceso que llevó luego de que le detectaron acumulación de líquido en los pulmones y posteriormente en el corazón por un cáncer, aunque inicialmente pensó que “le estaban haciendo brujería”.



¿Por qué Carol The Warrior pensó que era brujería?

El rumor de que “era bujería”, surgió por ella misma y algunos familiares por el sorpresivo deterioro que comenzó a tener en su salud, en especial porque inicialmente los médicos no encontraban algo malo en su cuerpo, hasta que, en noviembre de 2025, se hizo pública la realidad: “El médico me diagnosticó cáncer (…) Esto es cuestión de fe, no soy ni la primera ni la última con esta enfermedad”.

“Con mucho dolor anunciamos que lastimosamente partió con el señor este 11 de marzo de 2026, les pedimos prudencia, empatía y amor con sus familiares y amigos. La demás información sobre todo lo relacionado con el acontecimiento, la estaremos publicando en sus redes sociales. Gracias por amarla, apoyarla, demostrarle tanto cariño y siempre acogerla con las manos abiertas, así mismo esperamos que sea despedida por todos nosotros”, fueron las palabras informando la noticia.

¿Quién era la influencer?

Durante mucho tiempo construyó un gran número de seguidores -en su mayoría mujeres- que admiran su trabajo y dedicación. Compartía momentos personales y algunas anécdotas, como viajes o salidas, además de que se mostraba el crecimiento de su propia marca personal volviéndose en un ejemplo para aquellas que sueñan con emprender.

“Que estés con Dios y que todo ese amor que inspiraste”; “Que sea Dios fortaleciendo y dándole consuelo a toda a su familia”; “Que la alegría de Carol sea inspiración para los que estamos ahora orando por su alma”, fueron palabras de algunos seguidores tras enterarse de la noticia.

