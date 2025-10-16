Aumentan casos de salud mental en Santander; preocupa consumo de drogas

El Hospital Psiquiátrico San Camilo entregó preocupantes cifras de casos de salud mental. A corte de septiembre de 2025, la institución registró más de 56.000 atenciones por distintas patologías mentales, siendo el consumo de sustancias psicoactivas una de las diez principales causas.

La gerente del hospital, Natalia Sofía Ojeda Ortiz, explicó que la tendencia preocupa, especialmente entre adolescentes y jóvenes adultos.

“Llevamos aproximadamente 56.000 atenciones en lo corrido del año, y entre las causas más comunes están el consumo de drogas, la esquizofrenia, la bipolaridad y la depresión. Estas patologías, muchas de ellas crónicas, tienen un impacto enorme en la juventud y en la sociedad”, señaló la funcionaria.

Ojeda añadió que el hospital atiende personas de todas las edades, y que el consumo de drogas se asocia con factores afectivos, sociales y genéticos.



“Hemos identificado que la falta de redes de apoyo y el entorno social facilitan el consumo. En los niños y adolescentes, las causas más frecuentes son afectivas, aunque también influyen el contexto económico y el impacto de las redes sociales”, precisó.

El Hospital Psiquiátrico San Camilo cuenta con dos pabellones especializados: uno para salud mental infantil y otro llamado “Fármaco Kids”, orientado al tratamiento de farmacodependencia en niños y adolescentes.

En medio de este panorama, la Gobernación de Santander presentó la estrategia ‘Métale mente’, una iniciativa que busca prevenir, educar y acompañar a la comunidad en temas de salud mental. A través de carpas itinerantes, profesionales del Hospital San Camilo brindarán atención y talleres en municipios como Landázuri, Sabana de Torres, El Socorro, Cimitarra y Barrancabermeja, beneficiando a más de 4.500 personas.

Publicidad

La secretaria de Desarrollo Social de Santander, Marisol Pinzón Sierra, destacó la importancia de acercar los servicios de salud mental a todos los territorios.

“Queremos que la salud mental no sea un privilegio de unos pocos. A los santandereanos a veces nos cuesta reconocer que necesitamos ayuda, por eso estas carpas buscan llegar hasta veredas y centros poblados con apoyo psicológico, orientación y escucha activa”, afirmó.

Pinzón recordó que el año pasado se lograron atender más de 4.000 personas en tres meses y activar 156 rutas de atención en coordinación con la Fiscalía, alcaldías, personerías y comisarías de familia.

Publicidad

“Estas cifras muestran que el tema de salud mental está ganando terreno y que debemos actuar desde la prevención. Es la primera vez que una Secretaría de Desarrollo en Santander le apuesta directamente a este tema”, agregó.

Con la estrategia ‘Métale mente’, el Gobierno Departamental y el Hospital Psiquiátrico San Camilo buscan reducir los riesgos asociados al suicidio, la ansiedad, la depresión, el bullying y el consumo de drogas.