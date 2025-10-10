Día Mundial de Salud Mental: más de 28.000 personas han intentado autolesionarse en 2025, según INS

Este 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha designada por la Organización Mundial de la Salud para visibilizar y promover el cuidado de la salud mental en todo el mundo. En el marco de esta jornada, el Instituto Nacional de Salud (INS) publicó cifras recientes sobre los intentos de autolesión en Colombia durante 2025.

Según el informe, entre enero y octubre de este año se han registrado 28.290 casos de intento de suicidio en el país. Esta cifra representa una disminución del 4,8 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 29.730 casos.

Referencia depresión Foto: ImageFx

Del total de registros en 2025, el 63 % corresponde a mujeres (17.839 casos) y el 37 % a hombres (10.451 casos). El grupo etario con mayor proporción de casos está entre los 15 y los 29 años, con un 56,6 % del total.

Entre los factores identificados como desencadenantes de los intentos de suicidio, los principales son problemas familiares (36,7 %), conflictos con pareja o expareja (26,4 %), y dificultades económicas (10,8 %).



También se reportan causas como situaciones escolares o educativas (8 %), maltrato físico, psicológico o sexual (6,3 %), la muerte de un familiar o amigo (5,6 %), problemas laborales (5,2 %), enfermedades crónicas o discapacitantes (3,9 %), problemas jurídicos (2,1 %) y el suicidio de un conocido o familiar (1 %).

Blu Radio - EFE Blu Radio - EFE

En cuanto a la distribución territorial, las entidades con mayor número de casos notificados son Bogotá con el 14,8 % (4.187 casos), Antioquia con el 14,6 % (4.141 casos), Cundinamarca con el 7,2 % (2.029), Cali con el 5,5 % (1.543) y Santander con el 4,7 % (1.343).

Las cifras divulgadas por el INS ponen de manifiesto la importancia de reforzar las estrategias de prevención, atención psicosocial y acompañamiento, especialmente entre los jóvenes y las mujeres, quienes aparecen como los grupos más afectados por esta problemática.