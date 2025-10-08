La crisis silenciosa post pandemia: afectaciones en salud mental crecieron 20 %

El debate sobre la salud mental ha ganado visibilidad en las principales ciudades de Colombia; sin embargo, el acceso a servicios de calidad y la superación del estigma siguen siendo desafíos urgentes. Al respecto habló el doctor Jeffrey González Giraldo, director científico de la división de adicciones en el Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso (CISNE).

González, quien además es médico psiquiatra, advirtió que, a pesar de cierta naturalización de temas como la depresión o el estrés, aún "falta mucho por varias razones". Esto, en relación con la problemática de manera integral.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, habló de una de las razones por las que los esfuerzos se quedan cortos; se trata del impacto de la pandemia del COVID-19. Señaló que después de ese duro momento que vivió la humanidad, las afecciones en salud mental, incluido adicciones, han crecido en un 20 %.

Según aclaró, esto incluye un aumento en, principalmente, trastornos del sueño, depresión y ansiedad, un fenómeno "totalmente estudiado, medido y cuantificado" a nivel global y nacional.



Pese al aumento de la necesidad, persisten barreras culturales y geográficas, especialmente en la "Colombia profunda". De acuerdo con el doctor González, en estos territorios existe "un arraigo cultural, donde ser débil está mal visto, donde aproximarse y pedir ayuda a salud mental es complicado".

La escasez de profesionales agrava el problema, ya que "casi que la mayoría” de expertos de salud mental, psicólogos y psiquiatras están distribuidos en las principales ciudades.

Y es que detalló que el acceso a la ayuda institucional es "muy complicado ycostoso”. Aunque las EPS y el sistema de salud ofrecen estos servicios, "muchas veces no son de calidad" y lograr la continuidad o el seguimiento es "complicado".

El psiquiatra ejemplificó el problema del acceso mencionando que sacar una cita de psicología o psiquiatría en la EPS puede implicar "consultas que van hasta los 3-6 meses"

Sin embargo, subrayó la importancia de buscar ayuda profesional antes de que la situación se desborde. La idea de que el psicólogo es solo "para el que está loco" se aplica únicamente "cuando ya de alguna manera la salud mental está en un nivel muy desbordado".

En cambio, el día a día trae "retos y problemas que pueden ser resueltos con el simple hecho de compartirlos con un terapeuta".

En un mundo cada vez más aislado, donde la gente está "distanciados de un contacto personal y de una auténtica empatía de la vida real" debido al teletrabajo y las redes, la terapia actúa como prevención, según contó.

Actualmente, la visión sobre la salud mental ha cambiado, ya que "no solo es ir al psicólogo," sino que está ligada a los determinantes sociales. Recalcó que también incluye tener un “acceso a calidad de agua, vivienda, transporte y eso impacta totalmente la salud mental”.