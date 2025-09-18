Alianza de Red Papaz busca regular uso de pantallas en colegios para proteger la salud mental

La organización Red PaPaz presentó una alianza interinstitucional para establecer lineamientos que regulen el uso de dispositivos digitales en las instituciones educativas del país. El propósito es mitigar los riesgos que el uso temprano y excesivo de pantallas genera en la salud mental de niños y adolescentes, fenómeno que se intensificó durante la pandemia con la masificación de la tecnología en edades tempranas.

Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz, señaló que, desde 2008, se viene trabajando en estrategias para promover un uso sano, seguro y constructivo de la tecnología. Explicó que la exposición temprana a las pantallas produce estímulos que pueden generar dependencia, así como dificultades de autorregulación en los menores. La iniciativa busca que cada institución educativa construya sus propias normas en diálogo con la comunidad, teniendo en cuenta la edad y el contexto de los estudiantes.

Foto generada con Image fx

La psicóloga Viviana Quintero, experta en protección a la niñez en línea, advirtió que el uso excesivo de pantallas reduce las interacciones sociales, lo que puede derivar en síntomas de ansiedad y depresión. Además, el impacto se refleja en alteraciones del sueño, disminución de la capacidad de atención y problemas en el aprendizaje. Según explicó, las plataformas están diseñadas para mantener a los usuarios conectados y los niños no cuentan con la madurez necesaria para autorregular estos comportamientos.

En el marco de la alianza, se presentaron guías dirigidas a familias y colegios que buscan orientar la construcción de acuerdos conjuntos sobre el uso de la tecnología en casa y en las aulas. Estas herramientas, disponibles en www.viguias.org, pretenden fortalecer la ciudadanía digital y garantizar que la protección de la infancia en los entornos digitales sea un compromiso compartido entre instituciones educativas, familias, Estado y empresas tecnológicas.