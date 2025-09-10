Estas señales alertan si un conocido tiene problemas de salud mental, según expertos

Este 10 de septiembre se celebra el Día Mundial de Prevención del Suicidio, un tema que se ha vuelto tema de concentración en expertos por la salud mental en el mundo, en especial, en algunas edades en donde ha tomado mayor fuerza el problema de la salud mental. Cada 40 segundos una persona se quita la vida en el mundo, según cifras.

La mayoría de casos se puede prevenir, pero en muchos casos las personas que lo padecen evitan hablar públicamente del tema por miedo al rechazo o estigmatización. Pero hay señales que pueden identificar si algún amigo, familiar o conocido puede estar teniendo tendencias a este fatídico final.

Salud mental en Colombia// Foto: Pexels

Señales para identificar problemas de salud mental

En diálogo con Noticias Caracol, el creador de la campaña 'Prevenir es preguntar', Luis Miguel Ortiz, hay que tener una sensibilidad hacia el otro con tiempo, entendiendo que los problemas no se viven ni sienten de la misma forma en cada persona.

"Fui diagnosticado con ansiedad y depresión en 2016 y encontré, también, claro los miedos iniciales que uno tiene psiquiatra un tratamiento, pero me di cuenta que son barreras que uno se pone. Es más lo que ayuda, que lo que resta", dijo. Pero identificar que alguien calla esta situación, se puede lograr fácil desde este punto:



Sentimientos de tristeza profunda, vacío, o desesperanza por más de dos semanas.

Ansiedad excesiva, miedos o inquietud sin una razón aparente.

Cambios de humor extremos o prolongados.

Cambios significativos en los patrones de sueño (dormir mucho o poco).

Cambios en el apetito o el peso.

Falta de energía, sentirse fatigado constantemente.

"La gente tiene mucho temor de preguntar sobre este tema, creen que van a incentivar a que la persona se quite la vida. Pero por el contrario, prevenir es preguntar, crear un diálogo cargado de amor y compasión sin juzgar (...) No asustarse, este tipo de conversaciones es importante que se abran; segundo, no juzguen, algunas frases suelen ser contraproducentes y, en último, buscar ayuda profesional", explicó Diego Vargas, de la Asociación Colombia de Psiquiatría.