En Colombia aumentan los casos de suicidio entre niños y adolescentes

Cada 10 de septiembre, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP), en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El objetivo es visibilizar un problema de salud que afecta a personas y comunidades de todo el mundo, con más de 720.000 muertes anuales y más de 1.000 millones de personas que conviven con trastornos de salud mental.

En Colombia, según el Boletín Estadístico Mensual del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el primer semestre de 2025 se registraron 1.352 muertes por suicidio. De ellas, 1.085 correspondieron a hombres y 267 a mujeres. La mayoría de casos se presentó entre los 20 y 44 años, y las ciudades con más reportes fueron Bogotá, Medellín y Cali. Sin embargo, en la capital del país se observó una disminución frente a años anteriores.

El doctor José Manuel Santacruz, director del Instituto de Envejecimiento y coordinador de la especialización en psiquiatría, destacó que el panorama actual muestra una leve reducción en el número global de muertes por suicidio respecto a 2024. No obstante, señaló que la situación es distinta en poblaciones específicas: “En niños, adolescentes y adultos mayores, las cifras continúan en aumento, lo cual sigue siendo motivo de preocupación”.

Referencia depresión. Foto: ImageFx

El especialista recordó que el suicidio responde a múltiples factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales, y subrayó que la detección temprana de trastornos mentales y su adecuado tratamiento resultan claves para la prevención. “Hemos tenido una disminución en la tasa global de muertes por suicidio desde el año pasado, lo que significa un resultado alentador. Pero es necesario seguir trabajando en campañas de prevención, reducción del estigma y en la promoción de espacios saludables”, indicó.

En este contexto, la invitación de los expertos es a fomentar el diálogo sobre salud mental y a no dejar solas a las personas que atraviesan momentos de crisis. La posibilidad de pedir ayuda a familiares, amigos, docentes, compañeros de trabajo o profesionales de la salud constituye un paso fundamental en la reducción del riesgo.

Colombia cuenta con diversas líneas de atención gratuitas para quienes necesiten ayuda o estén atravesando una crisis emocional. Una de las principales es la Línea 106, disponible en varias ciudades, como Bogotá, donde funciona las 24 horas del día. También está la Línea Nacional de Orientación Psicológica 192 opción 4, del Ministerio de Salud. Estas líneas ofrecen acompañamiento profesional, escucha activa y orientación inmediata. Buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino un paso valiente hacia la recuperación. Recordar que no estás solo puede marcar la diferencia.