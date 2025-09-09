Día Mundial de la Prevención del Suicidio: Bogotá reporta disminución en los casos

La Secretaría Distrital de Salud presentó este 9 de septiembre un balance alentador: la ciudad logró revertir la tendencia creciente de muertes por suicidio y alcanzar cifras históricamente bajas, justo en la antesala del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, conmemorado cada 10 de septiembre desde 2003.

De acuerdo con los reportes preliminares del Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2023 se registraron 439 muertes por suicidio en la capital. En 2024, la cifra descendió a 363, lo que significó una reducción del 17,3 %.

En lo corrido de 2025, hasta el 30 de julio, se han contabilizado 185 casos, un 12,3 % menos que en el mismo periodo del año pasado. Este es el número más bajo de los últimos cuatro años.

Para las autoridades distritales, estos resultados son fruto de una estrategia integral que combina prevención, atención temprana y fortalecimiento comunitario. “Este descenso evidencia que avanzar en la prevención es posible cuando se construyen respuestas integrales y se pone la salud mental en el centro de las prioridades públicas. Hablar de salud mental salva vidas”, aseguró Gerson Bermont, secretario distrital de Salud.

Salud mental en Colombia// Foto: Pexels

Entre las estrategias distritales para prevenir el suicidio se destaca el modelo MAS Bienestar, que concibe la salud mental como un derecho atravesado por factores sociales, comunitarios y familiares, y no únicamente como un asunto clínico.

Bajo este contexto, el programa provee equipos de psicología, trabajo social y enfermería en colegios, universidades, entornos laborales y hogares, con el propósito de diseñar planes de cuidado individual y colectivo, así como fortalecer habilidades socioemocionales en la ciudadanía.

El modelo también incluye un componente predictivo que permite identificar a personas con alto riesgo de trastornos mentales o conductas suicidas, para priorizar su acceso a servicios de atención y garantizar acompañamiento oportuno.

Sin embargo, pese a la reducción en las cifras las autoridades advierten que el desafío sigue siendo grande. En 2024, el 78 % de las muertes por suicidio correspondió a hombres, y más del 80 % de los casos se concentraron en jóvenes y adultos. Además, solo ese año se registraron 8.582 intentos y más de 30.000 casos de ideación suicida en Bogotá.

Por eso, la Administración mantiene activa la alerta epidemiológica y reiteró el llamado a la ciudadanía: reconocer el dolor emocional, escuchar sin juzgar y acompañar con empatía son pasos esenciales para salvar vidas.

Recuerde que la línea 106 está disponible las 24 horas como canal clave para brindar orientación, escucha y gestionar atención en salud mental.