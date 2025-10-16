En Santander más de 519.000 jóvenes podrán votar para elegir consejos de juventud

La Gobernación de Santander realizó el sexto Comité de Seguimiento Electoral con el propósito de garantizar la organización y seguridad de las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que se llevarán a cabo este domingo 19 de octubre en todo el departamento.

Según informó el secretario del Interior, Óscar Hernández, serán 367 puestos de votación y 920 mesas habilitadas para recibir a 519.285 jóvenes entre los 14 y 28 años inscritos en el censo electoral juvenil. En cada mesa podrán sufragar hasta 710 votantes.

“Tenemos un trabajo articulado con la Quinta Brigada del Ejército Nacional, los tres comandos departamentales de Policía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional y el Ministerio del Interior, para garantizar un proceso electoral seguro y transparente”, explicó Hernández.

El funcionario recordó que los jóvenes entre 14 y 17 años que no se inscribieron previamente también podrán participar, presentándose en el puesto de votación más cercano con su tarjeta de identidad.



Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, invitó a los jóvenes a ejercer su derecho al voto: “La democracia se fortalece con la participación de nuestros jóvenes. Este es un espacio para que incidan en las decisiones que afectan su presente y su futuro”.

Durante el comité también se revisó el plan electoral para las elecciones atípicas de Alcalde de Bucaramanga, previstas para el 14 de diciembre, conforme al Decreto 533 de 2025 y a la Resolución 13206 expedida por la Registraduría que fijó el calendario electoral para elegir al alcalde que terminará el periodo hasta 2027.

La Registraduría estableció hasta el próximo 30 de octubre de 2025 el plazo para inscripción de candidatos que aspiran a la Alcaldía de Bucaramanga.