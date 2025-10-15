“Reimpresión de tarjeta electoral sería algo catastrófico para Estado”: exregistrador Farfán

El exregistrador delegado en lo Electoral, Nicolás Farfán, advirtió que una eventual reimpresión de las tarjetas para la consulta del Pacto Histórico, programada para el 26 de octubre, representaría un grave perjuicio económico para el país y podría constituir un detrimento patrimonial que tendría que ser revisado por los órganos de control.

En diálogo con Mañanas Blu 10:30, Farfán explicó que el proceso de las consultas partidistas está reglado por la Constitución, la ley y las resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que no pueden modificarse mediante certificaciones improvisadas o decisiones administrativas fuera del marco normativo.

“No es a través de certificaciones sacadas como de un sombrero que una consulta adquiere o no la calidad de partidista o interpartidista”, señaló el exfuncionario, recordando que la naturaleza de una consulta depende de los documentos que los partidos inscribieron ante el CNE y la Registraduría.

Según Farfán, la consulta prevista se registró con la participación del Polo Democrático, el Partido Comunista y la Unión Patriótica, lo que la hace de carácter interpartidista. Sin embargo, cuestionó que la Registraduría Nacional haya impreso una tarjeta electoral en la que solo aparece el logo del Pacto Histórico, que no tiene personería jurídica.



“Uno no entiende por qué se imprimió esa tarjeta electoral, más aún cuando el Consejo Nacional Electoral no autorizó el uso del logo del Pacto Histórico”, afirmó.

Tarjetón electoral Pacto Histórico

¿Cuáles son los problemas del tarjetón?

El exregistrador aseguró que el tarjetón presenta dos problemas principales: primero, la inclusión de un logo no autorizado y, segundo, la redacción de la pregunta, que según explicó, lleva a que los votantes elijan directamente a un candidato presidencial para mayo de 2026, y no a un aspirante que participaría en una eventual consulta en marzo.

“Si hay una eventual reimpresión de ese material, sería algo catastrófico para el Estado colombiano”, advirtió Farfán. “La pérdida de recursos en una situación fiscal tan difícil generaría un detrimento patrimonial, y la Contraloría General tendría que revisar la responsabilidad de los funcionarios involucrados”.

El exfuncionario recordó que el CNE ya había decidido no autorizar el uso del logo del Pacto Histórico, por lo que consideró que la Registraduría debió coordinar mejor con ese organismo antes de ordenar la impresión.

También mencionó que, durante el proceso, se expidió una medida provisional de tutela que permitió inscripciones bajo ese nombre, pero aclaró que esa medida era temporal y no generaba efectos jurídicos definitivos.

“Era previsible que eso iba a cambiar, y debieron tener las alertas antes de ordenar la impresión de una tarjeta que hoy no refleja la realidad jurídica”, señaló.

Farfán además se refirió a la renuncia del precandidato Daniel Quintero, quien pidió retirar su nombre del tarjetón y evitar que los votos a su favor sean contados. Sobre esto, explicó que todo el material electoral ya fue impreso y distribuido, por lo que no es posible modificarlo a estas alturas.

Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda Foto: AFP

“Esas tarjetas y formularios ya están en tránsito en todo el país. Lo que recomienda la Registraduría en casos similares es que los jurados escruten todos los votos que encuentren en las urnas para mantener el orden del proceso”, explicó.

El exregistrador concluyó que cualquier decisión sobre la validez o exclusión de esos votos corresponderá posteriormente a los partidos convocantes o al Consejo Nacional Electoral, durante las etapas de escrutinio nacional.

