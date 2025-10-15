Cepeda se mantiene en la consulta presidencial del Pacto Histórico del 26 de octubre

Luego de la decisión del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, de renunciar a participar en la consulta del Pacto Histórico para la escogencia de su candidato presidencial el próximo 26 de octubre, el senador Iván Cepeda anunció que mantiene su nombre para el certamen electoral que se llevará a cabo en dos semanas.

“El 26 de octubre habrá consulta tanto para Congreso como para las elecciones que definirán quién será la precandidata o el precandidato del Pacto Histórico para marzo. Debe quedar claro que nosotros pusimos como condición al Consejo Nacional Electoral que esta sería una consulta partidista y que la persona no queda inhabilitada o no quede en imposibilidad de participar en el mes de marzo en la consulta del Frente Amplio”, aseguró Cepeda.

Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda Foto: Pacto Histórico - X @IvanCepedaCast @QuinteroCalle

Buscando blindar cualquier problema jurídico o inhabilitación por cuenta de las más recientes decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cepeda anunció que pedirá al CNE certificar el carácter interno de la consulta y que el ganador de esa elección no será inhabilitado para participar en la consulta interpartidista del Frente Amplio, que se realizará el 8 de marzo de 2026.

“Y para ese fin, para que no haya dudas sobre ese particular, anuncio que le vamos a pedir al Consejo Nacional Electoral (CNE) que nos certifique por escrito esa circunstancia, para que en eso no tengamos el día de mañana sorpresas ni ninguna clase de situaciones que puedan malograr que nosotros podamos seguir adelante en este proceso electoral, que debe ser para todas las fuerzas igualmente garantista”, afirmó el senador por el Polo Democrático.



La gran incertidumbre es si la Registraduría deberá realizar una reimpresión de los cerca de 39 millones de tarjetones, en la que se haga una modificación de los logos de los partidos que participan en la consulta y si se retira la foto de Daniel Quintero.

Incluso, esta discusión conlleva un debate sobre si se estaría incurriendo en detrimento patrimonial o si la renuncia de Quintero obliga a los partidos del Pacto a devolver los recursos invertidos por el órgano electoral.