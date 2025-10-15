Daniel Quintero retira su nombre de la consulta del Pacto Histórico

El precandidato presidencial, Daniel Quintero, anunció que su campaña decidió retirar su nombre y no participar en la consulta del próximo 26 de octubre, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) modificara las condiciones bajo las cuales el Pacto Histórico definiría su candidato presidencial.

“Mataron la consulta del Pacto Histórico. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría cambiaron las reglas del juego el día de hoy. Convirtieron la consulta del Pacto Histórico a la Presidencia en una consulta interpartidista, violando el acuerdo que firmamos los candidatos y que garantizaba que pudiéramos ir a la consulta de marzo”, expresó Quintero en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Quintero agregó que la decisión del CNE busca impedir la participación de su movimiento en la consulta del Frente Amplio prevista para marzo de 2026. “Después de estudiar estos hechos con mi equipo jurídico, la campaña ha tomado la decisión de retirar mi nombre y no participar en la consulta del próximo 26 de octubre”, afirmó.

El presidente Gustavo Petro acusó al CNE de no garantizar la realización de la consulta del Pacto Histórico y de “desbaratarla a la fuerza”, calificando la decisión como “un golpe antidemocrático”, indicó en su cuenta de X.



El CNE mató la consulta del Pacto Histórico al convertirla, en contra nuestra voluntad, en una consulta interpartidista para evitar que podamos participar en la consulta del frente amplio. No vamos a caer en la trampa. Por esta razón he pedido mi retiro de la misma. pic.twitter.com/POvU5MZLrL — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 15, 2025

La decisión de Quintero se conoce después de que el CNE resolviera que el Pacto Histórico no podrá usar su logo en los tarjetones de la consulta popular, debido a que no cuenta con personería jurídica.

Según el fallo, el movimiento está compuesto por partidos individuales como el Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y Partido Comunista Colombiano, lo que impide su reconocimiento como coalición formal.

La consecuencia inmediata es que la Registraduría deberá reimprimir cerca de 39 millones de tarjetones y destruir el material ya preparado para la jornada electoral. Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero habían solicitado mantener el logo del Pacto Histórico para aclarar que el ganador participaría en la consulta del Frente Amplio.

Quintero aseguró que su decisión obedece a la “inseguridad jurídica, la falta de garantías y las reiteradas trampas en este proceso”, pero ratificó su intención de continuar en la carrera presidencial. “Sigo firme en mi deseo de trabajar por Colombia y participar en las elecciones presidenciales del próximo año. Vamos a reiniciar la política en Colombia y a enfrentar a los corruptos y tramposos de este país”, concluyó.