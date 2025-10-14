No muestran ninguna irregularidad: Daniel Quintero sobre chats que tiene Fiscalía sobre su hermano

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, se refirió a los chats revelados por Noticias Caracol, y que hacen parte de una investigación en la Fiscalía, en los que aparece su hermano Miguel como presunto articulador de contratos irregulares de 2020 a 2022.
Quintero señaló que los chats no prueban ninguna irregularidad. “A mí hermano lo han perseguido de todas las maneras por el solo hecho de ser mi hermano y para atacarme. Los chats ya fueron analizados, se mostró que estaban manipulados y que no muestran ninguna irregularidad”, dijo Daniel Quintero.
Los chats aparecen en un grupo llamado “amigos” y allí se hablaba sobre la presunta injerencia de Miguel Quintero y otras personas en la contratación, las finanzas y los asuntos administrativos del área metropolitana del Valle de Aburrá.
Algunos de los chats señalaban:
- Miguel Quintero: "Jaja pregunta. Esta niña Elizabeth Quintero por qué no entró al Área. Pensé que ya estaba allá"
- Álvaro Villada: "Jaaasa. Eso aquí es muy demorado con la Jurica, hemos sacados unos procesos porque nos hemos parado al lado del abogado, pero aún así se lo demoran todo. Mire el tema de Andrea, apenas se firmó y eso que nosotros nos pusimos al pie".
- Miguel Quintero: "Por ejemplo, con esta niña Elizabeth me di cuenta que no aprobaron el ingreso por otra persona".
- Álvaro Villada: "Hablale a JD. Que le de línea y nos deje montar el comité de contratación paralelo con abogados contratista como lo habíamos propuesto" (Responde a un mensaje de Miguel Quintero que dice "Tienen parado todo").
- Miguel Quintero: "Uffffffff"
- Álvaro Villada: "Quién la paró, para tenerlo en el radar y mañana mismo yo me encargo".