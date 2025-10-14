No muestran ninguna irregularidad: Daniel Quintero sobre chats que tiene Fiscalía sobre su hermano

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, se refirió a los chats revelados por Noticias Caracol, y que hacen parte de una investigación en la Fiscalía, en los que aparece su hermano Miguel como presunto articulador de contratos irregulares de 2020 a 2022.

Quintero señaló que los chats no prueban ninguna irregularidad. “A mí hermano lo han perseguido de todas las maneras por el solo hecho de ser mi hermano y para atacarme. Los chats ya fueron analizados, se mostró que estaban manipulados y que no muestran ninguna irregularidad”, dijo Daniel Quintero.

Daniel Quintero AFP

Los chats aparecen en un grupo llamado “amigos” y allí se hablaba sobre la presunta injerencia de Miguel Quintero y otras personas en la contratación, las finanzas y los asuntos administrativos del área metropolitana del Valle de Aburrá.

Algunos de los chats señalaban:

