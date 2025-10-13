Salpican a hermano de Daniel Quintero en presunta red de corrupción en Medellín

Un informe especial de Noticias Caracol reveló las pruebas que, ahora, reposan en manos de la Fiscalía General de la Nación en contra de Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, precandidato presidencial y exalcalde de Medellín, las cuales se habrían originado durante su administración en la capital de Antioquia.

De acuerdo con el informe de este investigador, Miguel Quintero habría sido el principal articulador de varios contratos irregulares entre 2020 y 2022, entre los Bomberos de Itagüí y el área metropolitana del Valle de Aburrá, asociación de nueve municipios presidida por el alcalde de Medellín. Pero unos chats a los cuales tuvo acceso Noticias Caracol, en especial un grupo llamado ‘Amigos’, son las pruebas que confirmarían la relación de este hombre con dos piezas claves de esta red de corrupción.

"La información que le puede proporcionar se encuentra: los responsables de las entregas de los contratos a Cadavid fueron Miguel Quintero y desde la estructura interna de la entidad Álvaro Villada, este último era el encargado de negociar con Cadavid las coimas, las cuales equivaldrían a 3.200 millones de pesos”, indicó la Fiscalía.

Suministradas

¿Qué dicen los chats de Miguel Quintero?

Entre el 31 de enero de 2020 hasta marzo de 2021, dicho grupo suministró videos, audios, conversaciones y fotografías que muestran la presunta relación entre Quintero con Álvaro Villada y Sebastián Ortega, exdirectivo de la Gobernación de Luis Pérez y el hijo del cuestionado cacique político William Ortega, respectivamente.



“El asunto no tendría nada de inusual de no ser porque este grupo de amigos, encabezado por Miguel Quintero, hablaba abiertamente de la injerencia que tenían en la contratación, las finanzas y los asuntos administrativos del área metropolitana del Valle de Aburrá, según lo afirmó el testigo ante la Fiscalía al explicar el contexto de este chat del 13 de febrero de 2020”, indicó el informe de Noticias Caracol.

Mientras que en algunos conversaciones se notó el poder de decisión e influencia de Quintero en algunos temas de contratación, al igual que cómo enviaron hojas de vida asegurando que “una llamada y solucionaban”.

Asimismo, hablaron de un exclusivo penthouse en Medellín que se encuentra en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que perteneció a la mafia, pero que, presuntamente, habría sido utilizado por él y sus “amigos” para algunas reuniones.

Publicidad

“Esto es una casa. Increíble que llegue la maleza hasta acá guevón. Esto con un jardín bien chimba y alumbrado guevón. Ese apartamento me lo entregaron. Lo único que hay que hacer es pegarle una organizadita y pagar la administración mensualmente y los servicios. No sé si es posible que pueda ser el reemplazo del "Inmueble", queda en El Poblado, tiene 500 metros cuadrados”, dijo Quintero.

De acuerdo con Noticias Caracol, el inmueble fue incautado hace 25 años y en 2019 fue entregado por la SAE a Uver Gildardo Muñoz como depositario y que fue removido en noviembre de 2021, fechas que no coinciden en los chats cuando Quintero en 2020 aseguraba que “era de él y estaba una chimba para usarse”.

“Ese apartamento queda en el último piso, tiene puertas blindadas, es muy bonito guevón. Hay que meterle una plática, una organizadita para ponerlo decente. Esperando las amiguitas en el jacuzzi”, dijo también.