Carolina Corcho dice que mantiene su participación en consulta del 26 de octubre

La exministra de salud y precandidata presidencial Carolina Corcho anunció que se mantiene en la consulta del 26 de octubre en la que el Pacto Histórico va a elegir a su candidato a la presidencia.

El anuncio de Corcho se da después de que uno de los tres precandidatos, Daniel Quintero, anunciara que ya no hará parte de la consulta.

“Seguimos firmes en nuestra participación en la consulta del 26 de octubre. Esperamos de la autoridad electoral cumplir con lo que le corresponde. Reimprimir el tarjetón con la claridad de que es una consulta que elige una candidatura presidencial, que participará en una nueva consulta en marzo para elegir una en el frente amplio que irá a primera vuelta. Que se asuma la debida custodia de los tarjetones por parte del Estado, que se permita que los tres precandidatos de manera ecuánime y con igualdad de garantías podamos inscribir testigos electorales. Esperamos que nuestro compañero Daniel Quintero regrese a continuar su participación”, dijo la precandidata Corcho.

Es importante recordar que Quintero ha dicho que se retira de la consulta porque tras algunas decisiones de el Consejo Nacional Electoral la consulta “está muerta”, teniendo en cuenta que quien participe y gane el 26 de octubre podría enfrentarse a una situación en la que no pueda ir a la consulta del frente amplio en marzo.



“En el propósito de construir el proceso Democrático de las listas a Congreso del Pacto Histórico, solicito a todos y todas las precanditas y precandidatos, sin distingo, inscritos legalmente, que se pronuncien frente al Registrador Penagos para que se corrija el tarjetón y se pueda llevar adelante la Consulta. NI UN PASO ATRAS”, agregó Carolina Corcho.

Corcho alertó sobre “deriva autoritaria” en medio de la crisis

La exministra de Salud y precandidata presidencial Carolina Corcho aseguró este martes en Mañanas Blu que mantendrá su participación en la consulta del Pacto Histórico prevista para el próximo 26 de octubre, pese al retiro de Daniel Quintero y las dudas sobre la viabilidad del proceso. En su intervención, la dirigente envió un mensaje contundente a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral, exigiendo que se corrijan los errores en el tarjetón y se respete el derecho de participación política de su coalición.

Corcho advirtió que, si no se realizan las correcciones solicitadas, el país podría estar frente a lo que calificó como una “deriva autoritaria”, expresión que marcó el tono más sensible de la entrevista. Según la exministra, la negativa de la autoridad electoral a atender las solicitudes del Pacto Histórico pondría en riesgo la democracia y vulneraría los derechos fundamentales de participación.

“La democracia cuesta, pero no puede convertirse en un pretexto para imponer decisiones autoritarias”, afirmó Corcho, quien insistió en que suspender la consulta representaría un detrimento patrimonial superior a los 200 mil millones de pesos. Aseguró además que reimprimir los tarjetones solo costaría unos 50 millones y que, por tanto, no hay justificación económica para frenar el proceso.

Finalmente, hizo un llamado a los precandidatos del Pacto Histórico y a la ciudadanía a “respaldar la democracia” participando el 26 de octubre, mientras se define la continuidad de la consulta en medio de la creciente división dentro de la coalición.