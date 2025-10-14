No se podrá usar el logo del Pacto Histórico en la consulta presidencial del 26 de octubre

Con una decisión de 7 votos contra 2, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral decidió en la tarde de este martes 14 de octubre negar el uso del logo del movimiento político Pacto Histórico en los tarjetones de la consulta popular que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre y que escogerá al candidato presidencial del sector de Gobierno entre Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero.

La decisión tomada por el CNE implica que en el tarjetón, que recibirán los colombianos que acudan a las urnas ese domingo 26, no tendrá el logo que ha sido identificativo de la coalición de partidos de izquierda aliados del presidente Gustavo Petro, sino los logos de los tres partidos que participarán en la consulta: Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Partido Comunista Colombiano.

Consulta Pacto Histórico

El motivo principal es que la consulta busca escoger un candidato del Pacto Histórico como movimiento único a la Presidencia, pero actualmente ese movimiento no cuenta con personería jurídica, ya que esta está condicionada por el CNE a la culminación de los procesos sancionatorios en contra de los partidos que pidieron la fusión.

Cabe recordar que los precandidatos Cepeda, Quintero y Corcho enviaron una solicitud al CNE para rediseñar y reimprimir los tarjetones buscando dejar claro que la escogencia del 26 de octubre será de un precandidato de este sector de izquierda para que pueda participar en la consulta del llamado Frente Amplio del próximo 8 de marzo de 2026; algo que está pendiente de ser aprobado por el CNE.



Esta decisión del CNE obliga a la Registraduría a reimprimir cerca de 39 millones de tarjetones y a la destrucción del material que ya estaba listo para ser distribuido en todo el país.