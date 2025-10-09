Consulta Pacto Histórico: abecé de cómo será la votación; explica representante Becerra

El representante a la Cámara y miembro del comité político del Pacto Histórico Gabriel Becerra, confirmó que el proceso de consulta interna del movimiento, programada para el 26 de octubre, está en firme.

A pesar de que persisten "algunas discusiones, incluso todavía pendientes del orden jurídico", enfatizó que los “ciudadanos” que se identifiquen con el partido están "invitados" a participar. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, dijo detalló cómo será el proceso de votación.

Los electores recibirán tres tarjetones distintos:



Tarjetón a la Presidencia: en este podrán marcar la candidatura de su preferencia entre Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero, según explicó el representante. Tarjetón al Senado de la República: este incluirá "145 aspirantes" y los ciudadanos "podrán marcar también por un candidato de sus preferencias". Tarjetón a la Cámara de Representantes: en el caso de Bogotá, por ejemplo, donde hay "alrededor de 59 aspirantes", podrán marcar "por un candidato de su preferencia".

El representante subrayó que el derecho a realizar esta consulta está blindado: "Hay consulta y creo que es lo importante porque estamos cubiertos por el derecho constitucional del artículo 40 de la Constitución, el artículo 107 y también la Convención Interamericana de Derechos Humanos".

Pacto Histórico. Foto: AFP

¿Consulta interna del Pacto Histórico o interpartidista?

Una de las principales confusiones que rodea el proceso es su naturaleza jurídica (si es una consulta interna del Pacto Histórico o interpartidista). Becerra insistió en que la inscripción está respaldada y la Registraduría tiene la obligación de organizarla.



Respecto a la inscripción, Becerra sostuvo que "está en firme, es legal” y se hizo a través de unas “medidas cautelares". En ese sentido, argumentó la legalidad señalando que, si no existiera una inscripción legal, "el registrador no podría invertir un peso en mandar imprimir tarjetones y en organizar la logística de la Registraduría para garantizar el derecho a los ciudadanos”.



“Frente amplio”

"Para nosotros es muy importante el escenario del frente amplio. Nosotros queremos ir en etapas. Primero elegimos la precandidatura del Pacto Histórico que irá, esperamos a una consulta en el mes de marzo con sectores aliados".

El resultado final será una sola candidatura que, según manifestó, puede ser el “próximo presidente o presidenta de Colombia".

Sobre la controversia jurídica, el representante hizo un llamado a la claridad institucional: “Quien puede hacer un pronunciamiento en uno u otro sentido es la autoridad electoral, que en este caso es el Consejo Nacional Electoral”.