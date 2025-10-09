¿Consulta del 26 de octubre será interpartidista? Registraduría dice que eso lo define el CNE

A pocos días de la consulta del 26 de octubre, persiste la duda sobre si este proceso político, impulsado por sectores de izquierda, tendrá carácter interpartidista o interno. La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró que la definición jurídica no le corresponde a esa entidad, sino al Consejo Nacional Electoral (CNE). Así lo señaló el registrador delegado en lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, en diálogo con Mañanas Blu, donde explicó el alcance técnico y logístico de la convocatoria.

El alcance de la decisión judicial

Suárez recordó que una reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá generó confusiones sobre la naturaleza de la consulta, especialmente en lo relativo a la personería jurídica del movimiento Pacto Histórico. Sin embargo, enfatizó que el fallo “no impartió ninguna orden o instrucción a la Registraduría sobre los actos ya ejecutados”.

“Lo que dejó sin efecto fue una medida provisional sobre la personería jurídica del Pacto Histórico, pero no ordenó suspender ni cancelar la consulta. Por eso el 26 de octubre habrá consultas, porque los partidos así lo manifestaron”, explicó el funcionario.

De acuerdo con Suárez, son seis los partidos con personería jurídica que expresaron su intención de participar en el proceso y que inscribieron sus precandidatos antes del 26 de septiembre, fecha límite establecida para tal fin.



Los tres precandidatos y la consulta del Pacto Histórico

La jornada electoral incluirá tres nombres reconocidos dentro de la órbita progresista: Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero. Aunque el proceso se identificará públicamente como Consulta Pacto Histórico, Suárez precisó que esta denominación responde a un acuerdo entre los partidos participantes, y no a la existencia formal de una coalición registrada.

“El nombre con que se identificará la consulta es Pacto Histórico, pero esto no significa que el movimiento exista jurídicamente. Lo importante es que fue solicitada por partidos con personería jurídica”, detalló el registrador delegado.

El funcionario añadió que los tarjetones electorales ya se encuentran impresos, y que cualquier modificación en los nombres o en la composición de los partidos ya no es procedente. “Estamos en otra etapa del proceso, que incluye el armado de kits electorales y la designación de jurados de votación”, puntualizó.

CNE, único competente para definir el carácter interpartidista

Frente a la controversia sobre si la consulta es interpartidista o interna, Suárez reiteró que la Registraduría no tiene competencia para definirlo. Esa función corresponde exclusivamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), autoridad encargada de revisar las inscripciones de candidatos y la naturaleza jurídica de las coaliciones.

“Nosotros no somos la autoridad competente para pronunciarnos al respecto. Nuestro papel es técnico y logístico. El CNE es quien determina si se trata o no de una consulta interpartidista”, precisó. El registrador explicó que, de acuerdo con la normatividad vigente, cuando varios partidos con personería jurídica presentan candidatos bajo un mismo acuerdo, el proceso adquiere carácter interpartidista, pero la confirmación oficial deberá provenir del CNE.



Una consulta abierta a todos los ciudadanos

A pesar de las controversias políticas, la Registraduría garantizó la realización del proceso. Suárez confirmó que más de 39 millones de colombianos están habilitados para votar en el país, aunque no habrá jornada en el exterior debido a limitaciones logísticas y de tiempo.

“Cualquier colombiano mayor de 18 años, que esté inscrito en el censo electoral, puede participar. Es una consulta abierta, no restringida a militantes de izquierda”, explicó.La logística será similar a la de unas elecciones ordinarias, con alrededor de 20 mil mesas de votación y la participación de 152 mil jurados, cuya designación se realiza esta semana. “Nuestra obligación es garantizar el proceso en condiciones de transparencia y eficiencia”, agregó Suárez.