Se cayó la consulta interna del Pacto Histórico entre Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho

Se cayó la consulta interna del Pacto Histórico entre Iván Cepeda, Daniel Quitero y Carolina Corcho. El Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela que mediante medida cautelar le había ordenado a la Registraduría su inscripción. Al declararse improcedente la tutela, queda sin piso jurídico la inscripción.

Respuesta acción de tutela Foto: suministrada

Respuesta acción de tutela Foto: suministrada

Atención: Se cayó la consulta interna del Pacto Histórico entre @IvanCepedaCast @QuinteroCalle y @carolinacorcho El Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela que mediante medida cautelar le había ordenado a la @Registraduria su inscripción. Al declararse… pic.twitter.com/mXOKvtZSfP — Ricardo Ospina (@ricarospina) October 7, 2025

Esta tutela buscaba asegurar las garantías para que el Pacto Histórico pudiera avanzar en la conformación de su partido y realizar una consulta interna para elegir a su candidato presidencial. La sentencia del tribunal no solo rechazó la tutela sino que también dejó sin efecto una medida provisional anterior, la cual había permitido la inscripción de precandidatos como Daniel Quintero y Carolina Corcho.



Esas medidas cautelares, casi sobre la hora, le habían ordenado a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral que permitieran la inscripción de los precandidatos a la consulta interna a la espera del fallo de fondo del Tribunal Superior de Bogotá.

Por eso fue que al final Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho pudieron hacer su inscripción ante la Registraduría como precandidatos de la consulta interna del Pacto Histórico para escoger su candidato presidencial el próximo 26 de octubre.

Para Daniel Quintero, la situación se enreda aún más. Sus aspiraciones se basaban en la posibilidad de catapultar su precandidatura presidencial mediante una victoria en la consulta interna del 26 de octubre. Ahora, el Pacto Histórico se ve forzado a buscar un mecanismo alternativo para la selección de su candidato único, que podría ser una encuesta o una consulta a las bases, ya que ir atomizados no tendría mucho sentido

Publicidad

Los precandidatos del Pacto Histórico ahora deberán buscar un mecanismo alternativo, como una encuesta o consulta a las bases, para seleccionar a su candidato.