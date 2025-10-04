La Registraduría se alista para elecciones: primer simulacro y confirma la lista del Pacto Histórico

La Registraduría Nacional arrancó este 4 de octubre el primer simulacro nacional de preconteo de votos, una fase clave de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. El ejercicio también sirve como preparación para la consulta interpartidista del próximo 26 de octubre, en la que el Pacto Histórico definirá a sus candidatos al Congreso y a la Presidencia.

Durante el simulacro se estará evaluando la capacidad del sistema electoral para transmitir, consolidar y divulgar los resultados desde las mesas de votación hasta los Centros de Recepción Telefónica (CRT).

Este ejercicio, llevado a cabo con acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría, que son veedoras del proceso, también se enmarca en un proceso de transparencia y de proporcionar garantías electorales a los ciudadanos, según explicó la Registraduría.

En paralelo, la entidad confirmó las cifras finales de inscritos por el movimiento Pacto Histórico para la consulta del 26 de octubre. Tras el cierre del período de modificaciones y una depuración interna de listas, quedaron en firme 520 precandidatos que competirán por los avales al Congreso y a la Presidencia.



#AEstaHora | Dentro del compromiso de transparencia y garantías electorales de la Registraduría Nacional, iniciamos en todo el país el primer simulacro nacional de preconteo.

De ese total, 373 aspirantes buscan llegar a la Cámara de Representantes y 144 al Senado de la República. Para esta última corporación, la cabeza de lista será la actual senadora María José Pizarro, quien recientemente declinó su aspiración presidencial para sumarse a la de Iván Cepeda.

Además, se mantienen los tres nombres que disputarán la precandidatura presidencial dentro de la colectividad: Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. Los tres se enfrentarán en octubre para definir quién encabezará la aspiración presidencial del movimiento en los comicios del 31 de mayo de 2026.

Las elecciones legislativas están previstas para el 8 de marzo del próximo año y las presidenciales se desarrollarán menos de tres meses después. Por eso, este primer simulacro es el inicio de una serie de pruebas técnicas que permitirán afinar los mecanismos de transmisión de datos desde los puestos de votación.