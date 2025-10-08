En vivo
Blu Radio  / Política  / Registrador Penagos desmiente a Quintero y dice que no habló con nadie del Pacto sobre la consulta

Registrador Penagos desmiente a Quintero y dice que no habló con nadie del Pacto sobre la consulta

El registrador Hernán Penagos también dijo que están evaluando la decisión tomada por el Tribunal Superior de Bogotá sobre la tutela presentada por el Pacto Histórico.

Hernán Penagos y Daniel Quintero
Hernán Penagos y Daniel Quintero
Foto: Facebook Daniel Quintero
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

El registrador Hernán Penagos desmintió a Daniel Quintero y aseguró que ni él ni nadie de la Registraduría ha hablado con Quintero o con alguien del Pacto Histórico sobre la consulta interna de ese sector político.

“Nada, no he hablado con ningún dirigente de ningún partido”, dijo Penagos.

Es importante recordar que el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, había dicho que hablaron con el registrador y que la consulta seguía adelante.

Cabe señalar que el Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente una tutela de Gustavo Bolívar y Carolina Corcho, que en principio le había permitido a los precandidatos del Pacto Histórico inscribirse para la consulta del 26 de octubre. Sobre este tema también se pronunció el registrador.

Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero sobre consulta del Pacto Histórico
Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero sobre consulta del Pacto Histórico
Foto: suministrada

“No puedo dar opinión, porque lo primero que tenemos que revisar es cuáles son los efectos jurídicos. Las consultas, en general, tienen esas dificultades: hay que organizar un proceso para llamar a 39 millones de personas a elecciones en un mes, cuando unas elecciones para Congreso y Presidencia las planeamos en más de un año. Pero es la ley y no es culpa de nadie; luego, sí nos implica una exigencia muy grande. Estamos revisando; de hoy a mañana miramos cuáles son los efectos del fallo”, explicó el registrador.

