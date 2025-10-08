En vivo
Blu Radio  / Política  / “Al que gane le cargamos la maleta”: Carolina Corcho sobre alianza con Cepeda y Quintero

“Al que gane le cargamos la maleta”: Carolina Corcho sobre alianza con Cepeda y Quintero

La exministra de Salud confirmó que la consulta del Pacto Histórico se mantiene para el 26 de octubre y que junto a Iván Cepeda y Daniel Quintero acordaron respetar los resultados.

Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero sobre consulta del Pacto Histórico
Foto: suministrada
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

Carolina Corcho, exministra de Salud y precandidata presidencial, confirmó que sí habrá consulta en el Pacto Histórico, para Senado y Cámara de Representantes, el próximo 26 de octubre. Esto, luego de que la Registraduría informara a los partidos del petrismo que el proceso sigue en firme, pese al fallo del Tribunal Superior de Bogotá que generó incertidumbre.

“La consulta sigue en firme. Fue inscrita por varios partidos políticos (...) y la Constitución permite que existan consultas de coaliciones o interpartidistas”, explicó Corcho en diálogo con Recap Blu. Añadió que, en este caso, se trata de una consulta interpartidista para Senado y Cámara, y de una interna para definir la candidatura presidencial que competirá en el Frente Amplio el próximo año.

La exministra precisó que, aunque el Pacto Histórico enfrenta un debate jurídico sobre su personería, la consulta se realizará bajo la personería del Polo Democrático, partido que aprobó dentro de sus estatutos cambiar su nombre por el de Pacto Histórico.

Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda
Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda
Foto: Pacto Histórico - X @IvanCepedaCast @QuinteroCalle

Sobre la reunión en la Casa de Nariño junto a Iván Cepeda y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, Corcho señaló que el presidente Gustavo Petro actúa únicamente como garante del proceso. “El no está respaldando ninguna candidatura. Es neutral (...) Los jefes de Estado se reúnen con partidos políticos para discutir políticas públicas, eso hace parte de la vida institucional”, afirmó.

También reveló que junto a Cepeda y Quintero firmaron un acuerdo para respetar los resultados de la consulta. “Si yo gano, ellos me cargan la maleta; si gana Iván Cepeda o Daniel Quintero, nosotros haremos lo mismo”, expresó.

La precandidata negó que el presidente Petro tenga un favorito dentro del proceso y descartó que haya recibido presiones para declinar su aspiración. “Petro no tiene candidato. Siempre ha sido respetuoso del procedimiento democrático”, enfatizó.

