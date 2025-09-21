Estos precandidatos perderían aval a Presidencia tras decisión del CNE: analista político

El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió esta semana una decisión fundamental en la movida electoral que impacta directamente la estrategia de unidad y la aspiración política del partido del presidente Gustavo Petro y las fuerzas que lo acompañan.

La decisión, calificada por algunos como persecución política, impide que el movimiento Colombia Humana se fusione con otros partidos como el Polo Democrático y la Unión Patriótica para conformar una única colectividad denominada simplemente Pacto Histórico.

Según el analista político Pedro Viveros en entrevista con Sala de Prensa Blu, el CNE basó su negativa en el incumplimiento de estatutos internos de Colombia Humana, específicamente en relación con el número requerido de delegados para aprobar dicha fusión.

Como consecuencia directa, precandidatos cruciales para la consulta interna del 28 de octubre, incluyendo a María José Pizarro, Daniel Quintero, Carolina Corcho, Gustavo Bolívar, Gloria Flores y Susana Muhamad, quedan por fuera de la posibilidad de ser avalados bajo la estructura unificada del Pacto Histórico.



Además, más de 19 congresistas no contarían con el aval necesario para aspirar en el próximo año. "Yo recuerdo a muchos de los que están hoy criticando la decisión del Consejo Nacional Electoral que rescataban las decisiones. Por ejemplo, en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe y recurrían al término que hay que respetar las decisiones de las instituciones," afirmó Viveros.

Respecto a si la decisión podría convertirse en una "jugada petrista" para victimizarse, el analista explicó el modus operandi político del presidente: "El presidente Petro pertenece a ese tipo de líderes políticos donde la metáfora de fondo siempre va a reemplazar la realidad o va a querer reemplazarla".

Según Viveros, Petro buscará siempre sacar beneficio de cualquier situación, adversa o favorable, utilizando una estrategia verbal para mantener las discusiones abiertas.