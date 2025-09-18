“Si no estamos todos, no hay Pacto Histórico”: Susana Muhamad responde al CNE

“Si no estamos todos, no hay Pacto Histórico”, aseveró la exministra de Ambiente y ahora precandidata Susana Muhamad en respuesta a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que avaló bajo una serie de condiciones la fusión del Pacto Histórico, pero sin Colombia Humana y Progresistas.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la exministra mostró su desacuerdo con el CNE y, además, anunció que impugnarán la decisión, la cual, según ella, “niega el derecho de representación política” y genera una desventaja política significativa para el Pacto Histórico, especialmente, de cara a las elecciones de 2026.

Enfatizó que esta situación afectaría directamente la representatividad en plazas cruciales para el Progresismo, como la Cámara de Representantes en el Valle del Cauca, Bogotá y Putumayo, donde tienen una representación superior al 15 %.

En ese sentido, aseguró “que ir divididos” disminuiría su potencial electoral y repercutiría en los temas de Presidencia. La exministra afirmó que el Pacto Histórico no aceptará menos, pues ello significaría “traicionar el proceso de unidad y el proceso político”.



Pacto Histórico.

“No tiene que ver solo con el Pacto Histórico, sino con la democracia colombiana (…) Si no estamos todos, no hay Pacto Histórico y nos niegan la representación política en lo que somos; no es justo”, enfatizó la exministra.

Además, Muhamad alertó sobre la infiltración del clientelismo y la corrupción dentro del Pacto Histórico. Hizo referencia al lanzamiento del "Frente Anticorrupción del Pacto Histórico" y a experiencias pasadas, como el caso de ‘Manguito’ en 2018.

La precandidata habló de denuncias sobre “partidos tradicionales, políticos tradicionales" que estarían “metiendo sus fichas dentro de la consulta del Pacto Histórico para ganar por punta y punta” con sus maquinarias.

Por otro lado, y de manera contundente, declaró que, por ejemplo, Daniel Quintero no representa las banderas de la izquierda y que “no deben cargar con sus imputaciones” por corrupción, las cuales "cada vez se agravan más".

Por su parte, María José Pizarro, también precandidata, calificó la decisión del CNE como “absolutamente inexplicable” y una “gravísima intención antidemocrática para dividir a las fuerzas políticas del Pacto Histórico”.

Pizarro también aseguró que recurrirán a todas las herramientas jurídicas, tanto nacionales como internacionales, pues, según mencionó, los derechos básicos no deben ser condicionados.