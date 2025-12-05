Memes que dejó el grupo de Selección Colombia en el Mundial 2026

La expectativa por el Mundial de 2026 comenzó a sentirse con fuerza este viernes, 5 de diciembre, luego de que se dieran a conocer los grupos del torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. El sorteo se realizó en el emblemático Kennedy Center, en Washington D.C., y permitió que Colombia conociera por fin a sus rivales en la fase inicial.

La Selección Colombia, que logró su clasificación con 28 puntos tras una campaña de siete victorias, siete empates y cuatro derrotas, además de una diferencia de gol de +10, quedó ubicada en el Grupo K, junto a Portugal, Uzbekistán y el Winner Play-Off 1 (definido entre Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo).

Como suele ocurrir en estos eventos deportivos, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Apenas se confirmó el grupo, los usuarios inundaron X, Facebook e Instagram con memes, comentarios y comparaciones que rápidamente se volvieron tendencia.

Uno de los temas más recurrentes fue la posibilidad,por fin, de ver un esperado enfrentamiento en Mundiales entre Portugal y Colombia, motivo de celebración y humor entre los aficionados. Otros, en cambio, aseguraron que la Tricolor terminó “preciso en el grupo de la muerte”, al considerar la potencia europea como un rival de peso y destacar la sorpresa que podría representar Uzbekistán.



Los memes combinaron escenas de partidos históricos, referencias a Cristiano Ronaldo y bromas sobre la expectativa que genera la Selección Colombia cada vez que inicia un nuevo ciclo mundialista.

Colombia juega contra dos equipos con los que nunca ha jugado Portugal y Ubekistan pic.twitter.com/OiBiR57qWs — Luz Gómez (@AngelaG48953367) December 5, 2025

Portugal 🇵🇹

Urbekistan

Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/kmZGtYfIQR — Gary Enrique Correa Holguín 🇨🇴 🇮🇱 🇺🇸 (@garycorrea) December 5, 2025

Emociona el colombia - portugal y Ecuador - Alemania pic.twitter.com/2OVBMup7IB — lean__🐔 (@LEAN60938359) December 5, 2025

como el primer partido de colombia en el mundial va a ser contra portugal pic.twitter.com/FjOKWB9K8o — carito ★໑̣ (@taysaturdays) December 5, 2025