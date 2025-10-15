Registraduría fija calendario para elecciones atípicas en Bucaramanga

A través de la Resolución 13206 del 14 de octubre de 2025, la Registraduría Nacional del Estado Civil, estableció el calendario electoral para la nueva elección de alcalde de Bucaramanga, tras la anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán por doble militancia.

De acuerdo con el documento, como ya lo había anunciado el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, las elecciones se realizarán el 14 de diciembre de 2025.

El calendario electoral detalla las siguientes fechas claves:

14 de octubre de 2025: registro de comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos, comités promotores del voto en blanco, y el periodo de recolección de apoyos. También se publica el censo electoral.



15 de octubre de 2025: Inicia el periodo de inscripción de candidatos para partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y comités promotores del voto en blanco.

29 de octubre de 2025: Finaliza el registro de comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos y comités promotores del voto en blanco.

30 de octubre de 2025: Vence el periodo de inscripción de candidatos para partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos.

6 de noviembre de 2025: Inicia el periodo de modificación de candidatos inscritos.

8 de noviembre de 2025: Finaliza el periodo de modificación de candidatos inscritos. Se publica la relación de candidatos inscritos y la Registraduría Nacional del Estado Civil remite a los organismos competentes el listado de candidatos para certificar posibles inhabilidades.

21 de noviembre de 2025: Designación de los delegados del Consejo Nacional Electoral.

28 de noviembre de 2025: Fecha límite para la designación de claveros y comisiones escrutadoras por parte del Tribunal Superior de Distrito Judicial, Alcaldía y Gobernación.

29 de noviembre de 2025: Fecha límite para la realización del sorteo y designación de jurados de votación. Vence el plazo para la modificación por revocatoria de inscripción de candidatos por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción.

2 de diciembre de 2025: Vence el plazo para la inscripción de candidatos en caso de muerte o incapacidad física permanente.

4 de diciembre de 2025: Fecha límite para la publicación de listas de jurados de votación.

7 de diciembre de 2025: Fecha límite para la postulación de testigos electorales ante el Consejo Nacional Electoral.

12 de diciembre de 2025: Inicia la inmunidad de los miembros de la comisión escrutadora, sus secretarios y claveros.

14 de diciembre de 2025: Día de la elección. Inician los escrutinios municipales a partir de las 4:00 p.m. y hasta las 12:00 a.m.

15 de diciembre de 2025: Continúan los escrutinios auxiliares y municipales desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. y así sucesivamente hasta terminar.

16 de diciembre de 2025: Inician los escrutinios generales, en caso de apelación o desacuerdos entre los miembros de la comisión escrutadora municipal, desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.