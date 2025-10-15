"Registraduría nos impidió participar en elecciones atípicas": concejales de Bucaramanga

El concejal de Bucaramanga, José David Cavanzo, cuestionó este martes la forma en que la Registraduría Nacional del Estado Civil dio inicio al proceso electoral para las elecciones atípicas en la capital santandereana, al considerar que se vulneró el derecho de publicidad de los actos administrativos y, con ello, los derechos políticos de los actuales concejales que podrían tener aspiraciones a la Alcaldía.

Según Cavanzo, la resolución que fijó el calendario electoral fue publicada sin previo aviso en la página web de la Registraduría, situación que -afirma- dejó sin posibilidad de renuncia a los cabildantes interesados en postularse.

“Coincido con el gobernador Juvenal Díaz en que la Registraduría ha vulnerado el derecho a la publicidad de los actos administrativos. Publicaron una resolución sin que estuviera visible en la página web, y eso inmediatamente nos quita los derechos políticos. En este momento ningún concejal podría aspirar a las elecciones atípicas”, señaló el cabildante.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, había expedido el decreto que convoca las elecciones el lunes 14 de octubre a las 9:40 de la noche, fijando la jornada electoral para el 14 de diciembre. Sin embargo, la resolución de la Registraduría que abre las inscripciones de candidatos comenzó a regir al día siguiente, lo que, según Cavanzo, no dio margen suficiente para cumplir con los requisitos legales de renuncia.



“No teníamos fecha cierta. Hasta ayer a las 9:40 de la noche se publicó el decreto del gobernador. Mientras ese decreto no existiera, cualquier cosa podía pasar. No había acto administrativo y sin acto administrativo, pues se quedan unas declaraciones”, explicó el concejal.

Cavanzo también expresó preocupación por un posible trasfondo político detrás de la actuación de la Registraduría, aunque señaló que espera que no haya intenciones de bloquear a posibles aspirantes desde el Concejo.

“Ojalá que la Registraduría no tenga ninguna intención política detrás de estas elecciones atípicas, porque son dos años de transición muy importantes para la ciudad, que van a marcar la ruta incluso para los próximos seis años”, advirtió.

Publicidad

El concejal indicó que su equipo jurídico evalúa la posibilidad de presentar una acción de tutela por la presunta vulneración al derecho a ser elegido, además de otras acciones ante los entes de control por la falta de publicidad en el acto administrativo.

Finalmente, Cavanzo cuestionó que la Registraduría haya iniciado las inscripciones inmediatamente después de la publicación del decreto, sin dar un margen razonable para que los interesados conocieran los detalles del proceso.

“Es natural que en cualquier acto administrativo haya suficiente publicidad. No era razonable que la inscripción de candidatos empezara al siguiente día de la publicación, más aún cuando el decreto fue expedido en la noche”, concluyó.

Publicidad

Las elecciones atípicas en Bucaramanga se realizarán el domingo 14 de diciembre de 2025, tras la destitución del alcalde Jaime Andrés Beltrán por decisión del Consejo de Estado.