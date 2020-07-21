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Concejo de Bucaramanga

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Santanderes

Alcaldía defenderá en los estrados el empréstito para obras de movilidad en Bucaramanga

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Juez suspende empréstito de $583.000 millones aprobado por el Concejo de Bucaramanga

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Concejo aprobó empréstito por $ 500.000 millones para nueva obras en Bucaramanga

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Denuncian a concejal de Bucaramanga por usar carro oficial para hacer campaña por Cepeda

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Alcaldía y Concejo de Bucaramanga chocan por millonario empréstito para obras viales

Concejo de Bucaramanga.
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Por amenazas suspenden sesión del Concejo de Bucaramanga donde se debatía millonario empréstito

Concejal de Suratá.
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Destituyen e inhabilitan por más de 8 años a concejal de Suratá por parentesco con funcionario

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Concejal de Bucaramanga cuestiona opinión del alcalde sobre Venezuela: le pidió mesura

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Proyecto para crear la Secretaría de Seguridad será debatido en el Concejo de Bucaramanga

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Anulan elección de vicepresidente de mesa directiva del Concejo de Bucaramanga

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