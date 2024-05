Denuncian que concejales habrían recibido dinero y puestos para elegir personero de Bucaramanga

En la Fiscalía General de la Nación fue radicada una denuncia por presunta corrupción contra el concejal de Bucaramanga, Óscar Díaz, del Partido Conservador, y contra el exconcejal del Partido Verde, Carlos Barajas. Los dos políticos habrían recibido dinero y puestos burocráticos para ayudar a elegir al abogado Hernando Villamizar como personero de la capital santandereana.

El excandidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Jorge Figueroa, publicó en su cuenta de X un video donde se escucha una discusión entre el concejal Óscar Díaz y el exconcejal Carlos Barajas, por la forma en que se habrían repartido el dinero y los puestos por la elección de Hernando Villamizar como personero de Bucaramanga.

Por la elección del contralor de Bucaramanga se habría pactado el pago de una millonaria coima representada en dinero en efectivo y nombramientos de personas cercanas de cada uno de los implicados en este escándalo en la Personería, Concejo y Alcaldía.

“Usted no me dijo que había una bolsa de 80 millones, usted no fue claro conmigo”, le dijo el concejal Óscar Diaz al exconcejal Barajas, quien lo ayudó a conseguir votos para su elección en octubre pasado.

Ante esa frase el exconcejal Barajas le dice a Díaz lo siguiente, “son 30 millones que son míos, usted después en dos y cuatro años podrá tener lo mismo en las elecciones del secretario del Concejo, de contralor y de Control Interno también podría ganar dinero porque eso va a ser suyo”, afirmó.

Carlos Barajas le reclama al concejal Díaz que se siente ignorado por él y le dice "hoy usted tiene los gloriosos, yo siento que la relación de los dos no va a durar mucho. Mire los negocios que tengo para hacer con Nixon, $35 millones por Plan de Desarrollo que nos podemos ganar”, se escucha en el audio.

“Sin sus votos y sin los míos no hubiera sacado la credencial entonces esto es compartido, entonces yo quiero saber si podemos recomendar a algunas personas”, hablan del tema los dos implicados.

En diálogo con Blu radio, el exconcejal de Bucaramanga, Carlos Barajas, señaló que el no ha cometido ningún delito y que ese audio que circula en redes sociales es una manipulación de su voz a través de la IA (Inteligencia Artificial).

“Ahora está de moda enlodar a las personas porque usted puede coger la voz de una persona reproducirla y alterarla y acomodar unas conversaciones y poner un dialogo en algo que no ocurre. Yo no he participado en ninguna actividad donde me siente hacer componendas de negocios, ni con el concejal Óscar Díaz, ni con ningún concejal de este período, no tengo relación con ninguno en nada”, señaló el exconcejal Carlos Barajas.

En ese audio es ‘salpicado’ en los hechos el concejal del Partido Liberal, Francisco González, quien le dijo a BlU Radio que se enteró del escándalo por redes sociales.

“Me enviaron también el archivo del video donde malintencionadamente se refieren a mí poniendo mi foto, debo decir que desconozco totalmente dicha situación que debe ser aclarada”, manifestó.

El concejal de Bucaramanga, Óscar Díaz, no se ha pronunciado sobre estos hechos.