Concejal reconoció que ‘metió la pata’ pidiendo boletas gratis para ver al Atlético Bucaramanga

Luego de las críticas que recibió el concejal de Bucaramanga, Tito Rangel, por haber pedido boletas gratis para el partido que jugó el Atlético Bucaramanga contra el Independiente Santa Fe, el pasado 8 de junio en el estadio Alfonso López, reapareció en sus redes sociales con un video, en el que en medio de bromas, reconoció que ‘metió la pata’ pidiendo entradas de cortesía para el encuentro futbolístico.

“Ya pasaron ocho días de la metida de pata allá en la plenaria del Concejo pidiendo las famosas cortesías para el partido de Bucaramanga, las famosas cortesías que me pusieron en todos los periódicos, portales de Internet noticia mejor dicho de todo y también me sacaron la mamá, la abuela, la bisabuela hasta la tatarabuela me la sacaron y una que otra amenaza o varias amenazas”, dice el concejal Rangel.

A la vez que se declaró hincha fiel del Atlético Bucaramanga.

“Lo más importante a pesar de todo era la paz interior de qué a pesar de haber hecho la solicitud tonta o boba en medio de una efusividad pasión por el fútbol porque amo el fútbol, y saber que no habían boletas, la plataforma no funcionaba ahí que me tocaría comprar revendida como muchas veces lo he hecho en el estadio sabía que todo lo que decía no me representaba estos años en política", señaló.

y bromeó con la situación porque incluso en el mensaje que acompaña el video dice: “Pd: si alguien sabe dónde conseguir boletas de cortesía en Bogotá, ¡por favor avísenme! Las necesito urgente” acompañado de un emoji de risas.

Pd: si alguien sabe dónde conseguir boletas de cortesía en Bogotá, ¡por favor avísenme! Las necesito urgente😂 pic.twitter.com/5lQxkQGqiM — Tito Rangel - Concejal de Bucaramanga (@TitoRangel8) June 11, 2024

Estos fueron algunos de los mensajes que le escribieron criticando al concejal de Bucaramanga Tito Rangel cuando en plenaria le solicitó al presidente del Concejo solicitar al Instituto del Deporte de Santander, boletas de cortesía para él y sus compañeros.

“Le faltó decir que el Atlético Bucaramanga es finalista gracias a ellos, el propio tacaño, no tiene para comprar una boleta”, escribió en su cuenta en X @J_JULIAN9

@CesarMantillaCa escribió: “ganan millones pueden pagar boletas, cortesía a quien no pueda pagar”.

“Primero, me parece un absurdo que sean de cortesía, segundo tienen el modo de comprar las entradas, esta petición desde un lugar en donde se hace política pública, es como llegar a un restaurante y pedir comida gratis”, dijo @Jairoruizdev

“Tacaño, compre la boleta ¿o es que le pagan con lentejas?”, dijo @LeoDuarteM