Elección del personero de Bucaramanga es ilegal tras presunta corrupción: concejales independientes

Nuevamente el Concejo de Bucaramanga está inmerso en un escándalo de presunta corrupción con la compra de votos para la elección de Hernando Villamizar como personero municipal que se realizó el pasado 10 de enero.

Los concejales Carlos Parra, Diego Lozano y Camilo Machado, votaron negativamente en la designación de Villamizar como personero, los otros 16 concejales votaron a favor.

Recientemente se conoció a través de redes sociales un audio de casi siete minutos donde se escucha la voz del concejal Óscar Díaz del Partido Conservador y el exconcejal Carlos Barajas, discutiendo por temas burocráticos y la entrega de un dinero para favorecer la elección de Hernando Villamizar como personero.

Denuncian que concejales habrían recibido dinero y puestos para elegir personero de Bucaramanga #MañanasBlu https://t.co/TCc5vsX66e — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 8, 2024

“Usted no me dijo que había una bolsa de 80 millones, usted no fue claro conmigo”, le dijo el concejal Óscar Diaz a Barajas.

Publicidad

El exconcejal, en medio del diálogo con Díaz, afirmó lo siguiente:

"Son 30 millones que son míos, usted después en dos y cuatro años podrá tener lo mismo en las elecciones del secretario del Concejo, de contralor y de Control Interno también podría ganar dinero porque eso va a ser suyo”.

Publicidad

El concejal Carlos Parra, al conocer el audio, manifestó a Blu Radio que es “un escándalo de corrupción de la mayor gravedad”.

“Desde la elección del personero existían ciertas dudas sobre la forma en que se realizó la entrevista a los ternados donde Hernando Villamizar tuvo un puntaje perfecto y quien sacó los mejores resultados en la prueba académica sacó el peor puntaje en la entrevista. Por eso vote negativo y ahora denunciaré estos hechos en la Procuraduría y Fiscalíapara que investiguen a las personas salpicadas en este hecho de presunta corrupción”, aseveró.

El concejal Diego Lozada, del partido ASI, sobre el escándalo de la posible compra de votos en la elección del personero señaló que se deben adelantar las investigaciones respectivas

“Esto es reprochable. Hacemos un llamado a las autoridades fiscales y disciplinarias para que adelanten las investigaciones respectivas. No podemos permitir que la imagen del Concejo de Bucaramanga se siga desacreditando con este tipo de actuaciones y mas cuando concejales independientes hemos tratado de realizar un trabajo serio, objetivo y de entregarle resultados a la gente”.

Señores concejales de #Bucaramanga: si ustedes consideran oportuno entregar alguna declaración acerca de su participación en la elección del personero municipal y el secretario de la corporación, este sería un buen momento para hacerlo ¡Su honestidad es muy importante! pic.twitter.com/kedk22Lt4J — Oscar Jahir (@oscarjahir_) May 6, 2024

Publicidad

Se conoció que el exconcejal de Bucaramanga, Carlos Barajas, quien había sido designado por el gobernador Juvenal Diaz, como director de la Oficina de Atención de Víctimas, dejará el cargo tras el escándalo de presunta corrupción.

#Atención El abogado Carlos Bajaras, director de la Oficina de Atención a Víctimas de la Gobernación de Santander, saldría del cargo en próximas horas tras ser salpicado por el escándalo de presunta corrupción en elección del personero de Bucaramanga #MañanasBlu pic.twitter.com/8Xbjs21CVQ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 8, 2024